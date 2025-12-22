【火象星座運勢】12/23 白羊座關係轉變、獅子座放手一搏、射手座聆聽心聲

蘇飛雅每日星座運勢





火象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可結合上述三種預測來看)

★白羊座：人際關係出現變化，進入新階段。也可能和某些人切割或保持距離。

★獅子座：關係來到關鍵時刻。可能有衝突、轉型或切割挑戰。需要放手一搏。

★射手座：和手足、鄰居的關係有些緊張，放輕鬆。有學習、祕密討論的機會。

今日星象總覽

月亮在水瓶座的今天，溝通、交通、交易熱絡，適合人際交流、社交聚會、集思廣益。由於月亮和天王星能量互通，事情也可能有突然出現、意外中斷或轉折，需要順勢而為，彈性因應。

■留心：交通意外、火災、氣爆、空氣污染、高處掉落。

■健康議題：腿部扭傷或骨折、傷肝（過度疲勞、飲酒過度、藥物中毒）、跌倒受傷。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至16:03起：好事多磨，僵持不下，欲速則不達。心轉境轉，衝突有助了解問題所在，既然尋求解方。

(2) 16:03起：緊張氣氛雖暫時走緩，但計劃趕不上變化。弱者，順勢而為。強勢，因勢利導。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：雙子、天秤、水瓶

