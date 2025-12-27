【火象星座運勢】12/28 白羊座容易衝突、獅子座交流增加、射手座風險管理

蘇飛雅每日星座運勢





火象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★白羊座：容易和家人或父母產生情緒上的衝突，床頭吵床尾和，家和萬事興。

★獅子座：旅行、國際交流的機會增加。避免把話說得太早。魔鬼藏在細節裡。

★射手座：容易為浪漫、娛樂、小孩需求花錢。富貴險中求，須做好風險管理。

今日星象總覽

白羊座上弦月在今天登場，帶來激情、積極、緊張、急躁的氣氛。容易發生摩擦、衝突、競爭，時間壓力下常有狗急跳牆的狀況發生。內心太多小劇場只是內耗。

廣告 廣告

■留心：火災、交通意外、工安事故。

■健康議題：頭痛、發燒、發炎、意外血光。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

(1) 00:00至09:06前，緊張壓力來到高潮，一動不如一靜，宜保持輕鬆愉悅的心情。

(2) 09:06起，諸事將有急於成長、擴張的趨勢。雖然輕鬆歡樂的氣氛增加，慎防意氣用事、不節制的問題。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）：

獅子、射手

更多太報報導

【風象星座運勢】12/28 雙子座慎選朋友、天秤座按部就班、水瓶座謹言慎行

【水象星座運勢】12/28 巨蟹座謹慎決定、天蠍座專注自己、雙魚座量入為出

【土象星座運勢】12/28 魔羯座聆聽退讓、金牛座實事求是、處女座易花大錢