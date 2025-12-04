【火象星座運勢】12/5 白羊座謹慎處理遠距事務、獅子座得到支持、射手座以時間換取空間
火象星座今日運勢
(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可結合上述三種預測來看)
★白羊座：溝通、交通忙碌，易有遠來消息。謹慎處理遠距、法律、親戚事務。
★獅子座：人際互動熱絡，得到支持，但也背負過多期待。需要管理投資風險。
★射手座：容易面臨情人、合作夥伴、公開競爭的挑戰。不妨以時間換取空間。
今日星象總覽
月亮在雙子座的今天，水火合相的能量開始進入高潮，同時，金星移入天蠍座，大環境熱鬧吵雜。溝通、交通、交易忙碌，留心爭吵、對峙、變化，或埋下未來一週衝突的伏筆，忌過度樂觀、眼高手低。由於天王星將在明天退回金牛座，水星也將在下週一正式逆行，與金錢、合作相關的事情可能會有突發轉折，需要步步為營。
■留心：交通事故（陸海空/橋/電梯）、火災、地震、高處墜落。
■健康議題：咳嗽、支氣管炎、肩頸酸痛、手部問題。
■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)
(1) 00:00至09:20前：諸事發展震盪多變，好壞兩極，興奮與焦躁並存。請保持耐心，看清楚狀況再說。
(2) 09:20起：留心節外生枝。困難、阻礙逐漸增加，越晚越強烈，並將在明天來到高點。可能面臨兩難的局面，需要以時間換取空間。
■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）
天秤座最佳，水瓶座次之
