【火象星座運勢】12/7 白羊座享受生活、獅子座適合獨處靜思、射手座偏財運旺

蘇飛雅每日星座運勢





火象星座今日運勢

(上升為主，太陽為輔，月亮參考。可綜合三者來看)

★白羊座：享受生活，家庭和樂。容易出國、旅行、搬家，或要接待親友來訪。

★獅子座：適合獨處靜思。可能有不為人知的機會或好事發生。施比受更有福。

★射手座：偏財運旺。容易得合資合夥、他人財富、保險利益。直覺意外精準。

今日星象總覽

月亮在巨蟹座的今天，日月和木星形成水象大吉相，全天諸事發展順利，特別有利於情感交流、關係經營，可以好好享受生活，值得把握！

■留心：溺水、水災。

■健康議題：氣喘、肺積水、胃脹氣、胃食道逆流、胸部問題。

■時間的祕密-24小時制(以下時間均為台灣時間/UTC +8:00)

全天漸入佳境，順風順水。

■今日最幸運（參考上升、太陽、月亮星座）

巨蟹、天蠍、雙魚

