【火象星座運勢】12/8 白羊座遠行有望、獅子座承擔責任、射手座好事遠來

火星衝刺，整周都在衝刺當中，容易有火氣大的情況，每一個人都有機會容易性子急躁或事情來得又急又快，讓你來不及思考的感覺。火能量強，就容易引發火的事件，譬如火災或者是暴力事件、衝突以及交通安全。水星也在衝刺，有觸動木星、土星，容易引發社會性事件，也請留意重大的趨勢，例如股市，可能就會跟很多人的福祉都有關係。

Yahoo奇摩社群 ・ 21 小時前 ・ 1