【火象星座運勢】4/14 牡羊座順從對方、獅子座創新經營、射手座工藝價值
牡羊座
工作：提升企業價值
感情：順從對方意見
財運：輕鬆賺取財富
牡羊幸運色：米白色
貴人：處女
小人：水瓶
獅子座
工作：創新經營策略
感情：與有緣人邂逅
財運：迎向豐盛未來
獅子幸運色：琥珀色
貴人：射手
小人：獅子
射手座
工作：強化品牌形象
感情：改善人際關係
財運：創造工藝價值
射手幸運色：嫩绿色
貴人：射手
小人：天秤
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台北內溝溪生態館超療癒，親子踏青、森林系秘境一次收！
說到台北內湖景點，如果你正在找一個可以放鬆、又不花錢的地方，那「內溝溪生態館」真的很可以！這裡算是超低調的內湖免費景點，但一走進來完全會被療癒到，整個園區被滿滿綠意包圍，有種一秒逃離城市的感覺，很適合安排成台北一日遊或是輕鬆的午後散步行程。旁邊就是內溝溪，潺潺流水聲＋自然生態環境，根本是都市裡的小秘境！
雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)
[Newtalk新聞] *馬 ◎工作運：天降任務 提升威望 事業運不錯，馬寶寶這個月將會在職場上遇到許多需要你親自處理的任務，例如代表公司談下一樁極具市場潛力的合作案，或者必須調解同事之間的誤會與糾紛，只要馬寶寶冷靜應對接連出現的挑戰，不僅能夠順利解決眼前的難題，也有望藉這個機會順勢提升自己在公司的地位。 ◎感情運：充滿幹勁 分享趣事 愛情運順遂，單身的馬寶寶總是把心思放在工作上，不妨仔細觀察一下周遭的同事，你會發現原來身邊有人被你充滿幹勁與上進心的模樣吸引；有伴的馬寶寶願意和伴侶分享職場上的趣事或所見所聞，除了能讓對方了解平時你不為人知的一面，也有助於增進雙方的互動與交流。 ◎健康運：人際考驗 消除壓力 健康運下滑，受到凶星能量的衝擊，馬寶寶最近要留意人際關係對心情造成的影響，可能因為無端遭受流言波及，或者被迫成為吃力不討好的夾心餅乾，導致身心備受考驗與煎熬。建議馬寶寶找時間多與信任的親友聊天，也可以考慮進行喜歡的活動，將能有效緩解心靈上的疲憊。 ◎金錢運：穩健路線 打造金庫 財運佳美，想要創業或與人合夥的馬寶寶，如果你已經做好功課或手邊正好有一筆閒錢，不妨考慮付諸行動，有機會看見不
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牡羊座 牡羊座收斂鋒芒的一周。火星漸穩，節奏回檔。本周的牡羊們需要學會“慢下來”，之前的衝勁開始收緊，適合修正方向與查缺補漏。職場上避免強出頭，穩紮穩打對你們更有利。財務趨穩，但不宜大額支出。健康注意頭痛或上火問題。愛情是留一點餘地 金牛座 金牛座卡點調整的一周。慣性過強，難以轉彎。本周的
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雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：鼠寶寶財庫進帳、兔寶寶貴人助力(上)
[Newtalk新聞] 隨著農曆三月來臨，我們即將迎來宣告春天結束、夏天正式來臨的立夏。雨揚老師表示，立夏不僅代表萬物進入全新的成長階段，逐漸攀升的氣溫也意味著周圍的能量開始轉強，不妨趁這段時間提升自身免疫力，除了能夠為下半年奠定開運的基礎，也有助於想要的財福與好運如期上門。 農曆三月運勢的前三名生肖是誰呢？雨揚老師給出答案，就是雞、兔、豬！先恭喜這三位生肖寶寶囉！至於每個生肖要怎麼掌握先機、迎來好運呢？一起來看接下來的解析吧！ *鼠 ◎工作運：靈活應變 化解阻力 事業運震盪，建議低調行事，凡是涉及合約簽署、文件往來與制度流程，皆須確認細節，避免因小人作梗或對手蓄意干擾，導致延誤與違約風險。此時正是考驗應變能力與專業判斷的關鍵階段，善用貴人助力，不但有機會轉危為安，亦有望獲得主管賞識，讓整體局勢逐步回穩。 ◎感情運：最佳拍檔 情意回甘 愛情運普通，單身的鼠寶寶可能因生活壓力大而決定出遊散心，有機會在遊玩過程中認識聊得來的新朋友；有伴的鼠寶寶雖然容易因生活忙碌而與伴侶聚少離多，但彼此仍會撥出時間傳訊息關心對方，或者在休假時安排專屬於兩人的約會時光，讓雙方的關係持續升溫。 ◎健康運：調整作