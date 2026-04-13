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【火象星座運勢】4/14 牡羊座順從對方、獅子座創新經營、射手座工藝價值

小孟塔羅牌小孟老師
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小孟老師每日星座運勢
小孟老師每日星座運勢


牡羊座

工作：提升企業價值

感情：順從對方意見

財運：輕鬆賺取財富

牡羊幸運色：米白色

貴人：處女

小人：水瓶

獅子座

工作：創新經營策略

感情：與有緣人邂逅

財運：迎向豐盛未來

獅子幸運色：琥珀色

貴人：射手

小人：獅子

射手座

工作：強化品牌形象

感情：改善人際關係

財運：創造工藝價值

射手幸運色：嫩绿色

貴人：射手

小人：天秤

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生活中心／綜合報導星座專家唐綺陽公布4月13日至4月19日的一週星座運勢。她點出4星象影響，本週三「水星進牡羊」，人際間的溝通表達更顯直接，聚焦思考自身定位、以自己為出發點，年輕人相關議題受關注，有家庭者需多留意孩子的狀況。再來「六星進牡羊」，凸顯衝突與戰爭等能量。接著「火土合相牡羊座」，許多事有不得不做的壓力，在周遭環境及安全上應多加謹慎。最後為「金天合相」，眾人在感情與金錢的表現出現變化，帶有不按牌理出牌的特性。

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不少劇迷3月鬧劇荒，許多4月新劇讓觀眾都相當期待！其中《柔美的細胞小將3》第三季在昨(13)日一次上線兩集，讓不少柔美粉私立馬追追看！《柔美的細胞小將》前2季都相當受到觀眾喜愛，這次睽違4年回歸，第三季女主角同樣由金高銀續演，男主角則由近期大勢韓星金載原主演，第三季將一窺女主角柔美的情路歸宿！趕緊一起來看新劇看點吧！

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有些人嘴上很支持你。鼓勵你進步、也會說希望你變得更好。聽起來很成熟、也很大方。但當你的成長開始明顯，甚至有可能超過他時，氣氛就會微妙改變。現在就來看看，那些表面支持，其實在關係裡最容易產生比較的星座 TOP4。

bella儂儂 ・ 4 小時前發表留言
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火星已經進入牡羊，星期三（4/15）水星也將跟進，促使人們更進一步去思考自身的定位，也更關切孩童相關的社會議題。在孩子身上可能會有狀況發生，如果你有小孩，可多關注一下他們的行動。

姊妹淘 ・ 1 天前發表留言

林志玲心疼小S一輩子有傷痛　淚喊「我們都在」

（中央社記者洪素津台北13日電）藝人小S（徐熙娣）復出主持，首集外景播出收視率佳，並邀藝人蔡康永、林志玲參與。林志玲節目中提及小S走到這步不容易，可能一輩子帶著傷痛，「妳想哭想笑，我們都在。」

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隨著四月暖陽灑落，北台灣最浪漫的約會勝地「陽明山」正迎來純白的海芋浪潮。除了漫步在竹子湖的白雪花海中，今年的行程更進階了！從穿上青蛙裝體驗農夫採花趣，到隱身於杉木林下的秘境咖啡桌，甚至是如電影場景般的奇幻黑森林美拍，快趁著花期正好，與親愛的另一半安排一場身心靈都滿足的仙氣之旅！

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高學歷且曾創業當老闆的黎姓男子，提供銀行帳戶給詐騙集團，4被害人匯款484萬元，其中1人匯入200萬元提起民事求償，黎男辯稱也是被投資詐騙而提供銀行帳號和密碼，惟南投地院法官認為，黎男大學畢業工作20多年，且還當過老闆，社會經驗豐富，除判刑8個月，且要全額賠給該被害人200萬元。

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中天新聞網 ・ 5 小時前發表留言

老人在家寧可躺滑手機 他爆電視廣告給鬼看？

近期爆出大規模人力縮編的TVBS電視台（以下簡稱T），資深主播吳安琪鬆口告別電視圈，曾是T台開台元老的電視名嘴、資深媒體人王尚智分析向來是台灣電視新聞第一把交椅的T台，面臨開台以來最嚴峻考驗的背後真相。王尚智13日在臉書發文點出T台真正問題是，從最初「社群媒體、影音平台、短視頻風潮、直播帶貨」這一路

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美伊談判破裂觸發美國實施港口封鎖，布油週一急彈4%、逼近百美元

【財訊快報／陳孟朔】受美伊週末談判破裂以及美軍隨後啟動伊朗港口封鎖影響，布蘭特期油週一急彈逾4%。儘管德黑蘭威脅對海灣鄰國進行報復，市場對能源供應中斷的擔憂急劇升溫，但由於美國總統川普言論多變，且市場仍寄望於潛在的停火進展，油價終場自高點回落。倫敦布蘭特6月期油收高急漲4.16美元或4.4%，報每桶99.36美元；紐約5月期油(WTI)收高2.51美元或2.6%，報每桶99.08美元。盤中波動極其劇烈，布蘭特與紐約期油一度分別大漲超過8美元與9美元。自2月28日美以聯合空襲伊朗引發戰爭以來，荷姆茲海峽的航運中斷已造成全球史上最大規模的油氣供應衝擊，該海峽承載全球約20%的石油與液化天然氣流量。目前現貨市場表現遠比期貨市場激進，運往歐洲的即期現貨原油價格已創下每桶約150美元的歷史新高。分析人士指出，若川普確切動用軍艦執行封鎖威脅，期貨價格可能迅速向現貨靠攏。與此同時，沙烏地阿拉伯預計5月對中國的出口將下降，歐盟則面臨高達220億歐元的額外化石燃料支出。為應對能源價格飆升，石油輸出國組織(OPEC)已將第二季全球需求預測下調每日50萬桶，國際能源署(IEA)則表態準備好隨時釋放戰略石油儲

財訊快報 ・ 6 小時前發表留言

美布希號航艦橫跨大西洋了！繞道非洲部署中東加入對伊朗包圍網

美國與伊朗持續談判中，但並未停下調度兵力馳援中東的步伐。根據美國海軍學會新聞網（USNI News）報導，美軍上月底自美國東岸啟程的布希號航艦，目前已橫跨大西洋，正在非洲南部的納米比亞外海活動，研判可能沿著非洲大陸繞行，前往中東的阿拉伯海部署，屆時，美軍將有3支航艦打擊群持續包圍伊朗。

自由時報 ・ 4 小時前發表留言
台北內溝溪生態館超療癒，親子踏青、森林系秘境一次收！

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說到台北內湖景點，如果你正在找一個可以放鬆、又不花錢的地方，那「內溝溪生態館」真的很可以！這裡算是超低調的內湖免費景點，但一走進來完全會被療癒到，整個園區被滿滿綠意包圍，有種一秒逃離城市的感覺，很適合安排成台北一日遊或是輕鬆的午後散步行程。旁邊就是內溝溪，潺潺流水聲＋自然生態環境，根本是都市裡的小秘境！

Yahoo旅遊網友投稿 ・ 1 天前發表留言
雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：雞寶寶召喚錢潮、豬寶寶進帳頗豐(下)

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[Newtalk新聞] *馬 ◎工作運：天降任務 提升威望 事業運不錯，馬寶寶這個月將會在職場上遇到許多需要你親自處理的任務，例如代表公司談下一樁極具市場潛力的合作案，或者必須調解同事之間的誤會與糾紛，只要馬寶寶冷靜應對接連出現的挑戰，不僅能夠順利解決眼前的難題，也有望藉這個機會順勢提升自己在公司的地位。 ◎感情運：充滿幹勁 分享趣事 愛情運順遂，單身的馬寶寶總是把心思放在工作上，不妨仔細觀察一下周遭的同事，你會發現原來身邊有人被你充滿幹勁與上進心的模樣吸引；有伴的馬寶寶願意和伴侶分享職場上的趣事或所見所聞，除了能讓對方了解平時你不為人知的一面，也有助於增進雙方的互動與交流。 ◎健康運：人際考驗 消除壓力 健康運下滑，受到凶星能量的衝擊，馬寶寶最近要留意人際關係對心情造成的影響，可能因為無端遭受流言波及，或者被迫成為吃力不討好的夾心餅乾，導致身心備受考驗與煎熬。建議馬寶寶找時間多與信任的親友聊天，也可以考慮進行喜歡的活動，將能有效緩解心靈上的疲憊。 ◎金錢運：穩健路線 打造金庫 財運佳美，想要創業或與人合夥的馬寶寶，如果你已經做好功課或手邊正好有一筆閒錢，不妨考慮付諸行動，有機會看見不

新頭殼 ・ 1 天前2則留言
「桃園之星」一週運勢4/13~4/19處女效率爆棚

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牡羊座 牡羊座收斂鋒芒的一周。火星漸穩，節奏回檔。本周的牡羊們需要學會“慢下來”，之前的衝勁開始收緊，適合修正方向與查缺補漏。職場上避免強出頭，穩紮穩打對你們更有利。財務趨穩，但不宜大額支出。健康注意頭痛或上火問題。愛情是留一點餘地 金牛座 金牛座卡點調整的一周。慣性過強，難以轉彎。本周的

桃園電子報 ・ 1 天前1則留言
這3生肖要發了！財運走高擋不住 偏財悄悄降臨

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EBC東森新聞 ・ 23 小時前發表留言
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Yahoo社群 ・ 1 天前發表留言
雨揚老師》12生肖農曆3月運勢：鼠寶寶財庫進帳、兔寶寶貴人助力(上)

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[Newtalk新聞] 隨著農曆三月來臨，我們即將迎來宣告春天結束、夏天正式來臨的立夏。雨揚老師表示，立夏不僅代表萬物進入全新的成長階段，逐漸攀升的氣溫也意味著周圍的能量開始轉強，不妨趁這段時間提升自身免疫力，除了能夠為下半年奠定開運的基礎，也有助於想要的財福與好運如期上門。 農曆三月運勢的前三名生肖是誰呢？雨揚老師給出答案，就是雞、兔、豬！先恭喜這三位生肖寶寶囉！至於每個生肖要怎麼掌握先機、迎來好運呢？一起來看接下來的解析吧！ *鼠 ◎工作運：靈活應變 化解阻力 事業運震盪，建議低調行事，凡是涉及合約簽署、文件往來與制度流程，皆須確認細節，避免因小人作梗或對手蓄意干擾，導致延誤與違約風險。此時正是考驗應變能力與專業判斷的關鍵階段，善用貴人助力，不但有機會轉危為安，亦有望獲得主管賞識，讓整體局勢逐步回穩。 ◎感情運：最佳拍檔 情意回甘 愛情運普通，單身的鼠寶寶可能因生活壓力大而決定出遊散心，有機會在遊玩過程中認識聊得來的新朋友；有伴的鼠寶寶雖然容易因生活忙碌而與伴侶聚少離多，但彼此仍會撥出時間傳訊息關心對方，或者在休假時安排專屬於兩人的約會時光，讓雙方的關係持續升溫。 ◎健康運：調整作

新頭殼 ・ 1 天前發表留言