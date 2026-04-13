【火象星座運勢】4/14 牡羊座順從對方、獅子座創新經營、射手座工藝價值

[Newtalk新聞] *馬 ◎工作運：天降任務 提升威望 事業運不錯，馬寶寶這個月將會在職場上遇到許多需要你親自處理的任務，例如代表公司談下一樁極具市場潛力的合作案，或者必須調解同事之間的誤會與糾紛，只要馬寶寶冷靜應對接連出現的挑戰，不僅能夠順利解決眼前的難題，也有望藉這個機會順勢提升自己在公司的地位。 ◎感情運：充滿幹勁 分享趣事 愛情運順遂，單身的馬寶寶總是把心思放在工作上，不妨仔細觀察一下周遭的同事，你會發現原來身邊有人被你充滿幹勁與上進心的模樣吸引；有伴的馬寶寶願意和伴侶分享職場上的趣事或所見所聞，除了能讓對方了解平時你不為人知的一面，也有助於增進雙方的互動與交流。 ◎健康運：人際考驗 消除壓力 健康運下滑，受到凶星能量的衝擊，馬寶寶最近要留意人際關係對心情造成的影響，可能因為無端遭受流言波及，或者被迫成為吃力不討好的夾心餅乾，導致身心備受考驗與煎熬。建議馬寶寶找時間多與信任的親友聊天，也可以考慮進行喜歡的活動，將能有效緩解心靈上的疲憊。 ◎金錢運：穩健路線 打造金庫 財運佳美，想要創業或與人合夥的馬寶寶，如果你已經做好功課或手邊正好有一筆閒錢，不妨考慮付諸行動，有機會看見不

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