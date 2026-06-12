【火象星座運勢】6/13 牡羊座勇於承擔責任、獅子座壓力緊張、射手座大局為重

美國總統川普時常在社群媒體發布各種「迷因」圖文，近日他發布一部AI生成的一分鐘短片，內容再說不論到哪裡「大家都愛川普」，其中他竟把自己化身日本知名動漫《火影忍者》的主角漩渦鳴人，此舉惹怒了動漫迷，上網發起連署抗議，日本經濟安保大臣小野田紀美也對此做出回應。

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