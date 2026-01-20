火象華麗翻身 水象防三波水逆！裴社長與瑪法達對談2026年星座大預言

面對高度變動的 2026 年，瑪法達送給大家的關鍵字是「勇者智慧」。她強調，真正的勇者，不只是往前衝，而是能回歸自我，在關鍵時刻做出清醒的選擇。(鏡好聽提供)

在最新一集《裴社長吃喝玩樂》，裴社長特別邀請合作二十多年的老戰友——從壹週刊到鏡週刊專屬的星座專欄作家瑪法達，揭密2026年的重大星象事件，並解析十二星座的年度運勢。

「勇者智慧」的新秩序之年

「2026年是一個秩序重組、歸零重來的關鍵時刻。」瑪法達直言，從星象上來看，2026 年是極度不尋常的年份。若從數字學加以檢視，2026（2+0+2+6=10, 1+0=1）最終回到「1」，象徵全面歸零、舊秩序結束、新秩序成形。這不是單一個人或單一國家的轉變，而是一個影響全球的重組過程。在不確定性升高的大環境中，如何站穩腳步，成為每個人都必須面對的課題。

此外，今年的星象將迎來三大挑戰：土星和海王星合相於牡羊座，形成夢想與現實極端拉鋸的氛圍；歲星（木星）與冥王星對衝，這意味毀滅與重生的力量將正面撞擊、秩序崩解；歲星北交點對衝，代表人們要加倍努力，才能達成目標。

面對高度變動的2026 年，瑪法達送給大家的關鍵字是「勇者智慧」。她強調，真正的勇者，不只是往前衝，而是能回歸自我，調用過往累積的實力與底氣，在關鍵時刻做出清醒的選擇。這是一個需要自律、節制與長期布局的年份，而非憑運氣取勝。

火象能量走揚 獅子座成為年度之星

「火象星座之年」。年度之星由獅子座奪下，最適合站上舞台、承擔領導角色，但也意味著責任與壓力同步加重。牡羊座投資運勢亮眼，射手座則有機會在上半年低調累積、下半年華麗翻身，上演黑馬逆襲。

水象星座需提高警覺 三次水逆全落水象區間

相較於火象星座的順風，水象星座在 2026 年顯得挑戰重重。三次水逆皆發生在水象生日月，巨蟹、天蠍與雙魚需特別留意突發狀況。巨蟹座在歲星退行影響下，宜回歸內在安定；天蠍座事業衝高之際，健康管理成為關鍵；雙魚座則需正視現實、建立清楚界線，避免財務與情緒失控。

在全新開局的年份 找到屬於自己的位置

瑪法達總結，2026 年不是逃避變動的一年，而是學會「用對方法站穩」的一年。唯有看清自身資源，善用過往累積的智慧與經驗，才能在新秩序中找到屬於自己的立足點。

關於火象和水象星座的 2026 運勢全解析，以及年度開運妙招，請聽《裴社長吃喝玩樂》EP76。此外，下一集EP77將還有風象、土象運勢全解析，請鎖定《裴社長吃喝玩樂》。

📷瑪法達 X 裴社長 給火象、水象星座的叮嚀！ EP76節目上架

