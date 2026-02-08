火車內障礙賽又要開打？搭車前先睜大眼看清楚 台鐵急籲依「車序牌」上車避免車內穿梭

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

春節連假腳步接近，一年一度的返鄉高峰即將到來，各大車站預期將湧入大量返鄉與旅遊人潮，然而每年疏運尖峰往往都會發生民眾帶著大批行李在車廂中穿梭，在火車車廂形成障礙賽亂成一團。台鐵公司今（8）日特別提醒，旅客搭乘對號列車時務必留意月台上的「車序牌」，提前於正確位置候車，讓返鄉旅程更加安全與舒適。

台鐵公司今（8）日特別提醒，旅客搭乘對號列車時務必留意月台上的「車序牌」，提前於正確位置候車，讓返鄉旅程更加安全與舒適。（示意圖／記者盧逸峰攝）

台鐵公司指出，春節期間常見旅客因未注意車廂位置，拖著大型行李、手提伴手禮上車後，才發現所搭車廂與座位不符，只能在人潮擁擠的車廂走道中穿梭前行，不僅增加跌倒與碰撞風險，也影響其他旅客通行。尤其在人流密集時段，車廂走道往往瞬間變得狹窄，容易造成動線混亂。

為避免類似情形發生，台鐵呼籲旅客善用月台上的「車序牌」。旅客抵達正確月台後，只需依照車票所標示的車廂號碼，抬頭尋找對應的車序牌，在指定位置候車，列車進站、車門開啟後，即可直接進入對應車廂入座，無須在車內來回移動，有效減少擁擠與安全風險。

台鐵也提醒，部分車站因月台結構限制，愛心車廂位置可能因柱體遮擋而略為前後調整，以利輪椅旅客上下車，請旅客多加留意並予以體諒。

台鐵強調，春節返鄉是許多家庭一年中最重要的時刻，期盼透過旅客的配合與正確候車習慣，共同維護乘車秩序與安全，讓每一位旅客都能順利就位、安心返家，迎接團圓佳節。

