火車快來了！祖孫卡平交道 外送員.民眾協助救人

彰化市永安街平交道，今(10)日發生1起祖孫倆驚險卡在平交道的事件，一位阿嬤推著兒童推車，上面載著孫女，沒想到要通過平交道時，疑似因輪子卡在軌道上，推都推不動，偏偏這時火車警示聲響起，柵欄也降下，眼看火車即將要來了，1位熱心外送員立即衝進平交道內，協助祖孫倆脫困，另一位民眾也小跑步幫忙協助，才讓這場驚魂記平安落幕，而外送員及民眾勇敢救人的畫面，也被不少民眾大讚是台灣最美風景。

平交道警示聲響起，柵欄緩緩下降，但休但幾勒！鐵軌上還有一位阿嬤，正推著一輛兒童推車，上頭坐著一個小女童，祖孫倆人就這樣在軌道上進退兩難，遭困平交道小女童說：「阿嬤。」警示廣播說：「火車快來了趕快離開平交道。」

小女童和警示聲都在提醒阿嬤咖緊咧，但阿嬤東喬西喬還是推不動，推車輪子宛如黏上三秒膠，緊緊卡在軌道上，讓人捏把冷汗，這時英雄出現了，遭困平交道阿嬤說：「好好好，謝謝謝謝。」路過的外送員伸手相助，二話不說，衝過去幫阿嬤抬推車，再拉起柵欄，成功協助祖孫脫困。附近民眾說：「本來路上看到這樣子的，就是趕快幫人家弄，就是人互助啊。」

事情發生在彰化市永安街平交道，今日上午11點多，除了熱心外送員，即刻救援外，還有一位民眾，也急匆匆地跑去幫忙，附近民眾說：「我覺得很棒啊，他還回頭幫忙就是老人家，我覺得很棒啊，非常好，就是台灣人情味。」

附近民眾說：「緊急按鈕按一下趕快把她(阿嬤和孫女)帶出來，很好啊可以幫助阿嬤。」幸好這場驚魂劇，有驚無險地平安落幕，而外送員和民眾的勇氣與善意，也成為最美的風景。

