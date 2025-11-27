火車撞人！中國雲南1列電車「高速衝撞鐵道工」 11人慘死
即時中心／林耿郁報導
昨（27）天凌晨時分，雲南省昆明市發生一起嚴重的鐵路工安意外；一群工人疑似未遵守規則，違規進入鐵道施工，遭一列高速進站的電車撞上，當場造成11人慘死、2人重傷；事後中國官方定調，本起意外屬「重大事件」等級。
綜合中媒報導與網傳資訊，這起事故發生在27日凌晨0時35分，地點是昆明的「洛羊鎮」車站。
當時一群鐵路工程人員，疑似在還沒接到安全指示的情況下，提前進入鐵軌施工，遭另一列專用於檢測地震的55537次測試列車，以破百公里的高速直接撞上，當場造成11人慘死，另2人重傷送醫。
事後官方宣稱，鐵路部門對遇難人員表示「沉痛哀悼」，並表達深切慰問。後續將調查詳細原因、依法問責有關人員，並吸取事故教訓，全力確保鐵路運輸安全穩定；目前火車營運已恢復正常。
原文出處：快新聞／火車撞人！中國雲南1列電車「高速衝撞鐵道工」 11人慘死
