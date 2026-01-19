火車站前男誤會女遭「摸臀」 亮刀架移工脖

18日下午彰化火車站前發生持刀挾持場面。（圖／Threads@limit12012授權提供）





18日下午彰化火車站前發生持刀挾持場面！一名33歲吳姓男子看到一名移工和同鄉女子嬉鬧，誤以為女子被摸臀調戲，竟然拿出折疊刀揮舞，還勒脖挾持，場面相當緊張，一旁移工好友和站務人員上前聯手將他壓制，警方也出動快打部隊把人逮捕，還好沒有人員傷亡。

火車站前，一名穿著藍色外套的男子手持一把短刀，不斷逼近另一名綠衣男子，一旁有人上前拉住藍衣男子阻擋，但藍衣男子情緒激動，不斷咆哮，步步進逼，雙方拉扯成一團，站務人員和其他民眾也紛紛上前幫忙，情況相當緊張，警方出動快打部隊到場前，藍衣男子已經被壓制。

員警vs.吳姓嫌犯：「（你跟外籍人士有什麼關係），沒有什麼關係，乾你什麼事。」

警方將場面控制住，男子這才冷靜下來。員警：「他的意思是說，他有看到一個外勞摸女生的屁股，所以他就拿刀出來要攻擊人家，他有掐脖子的行為。」

事發在18日下午四點37分，彰化火車站前，當時有五名印尼籍男女移工正在聊天嬉鬧，33歲吳姓男子認為，其中綠衣移工對其中一名女子吃豆腐、做出不禮貌的行為，於是拿出折疊刀，朝綠衣移工揮舞咆哮，還勒脖挾持，民眾嚇得紛紛閃避趕緊報警，但也有人上前幫忙阻擋壓制。其他民眾：「先報警吧，是我會制止對方，你如果跑不掉的話，不然你怎麼辦，跑不掉就反抗啊。」

其他民眾：「這也只能報警啊，拿刀這種東西危險性這麼高，還是閃遠一點。」

彰化分局偵查隊長卓志昌：「吳嫌看到人家移工之間，彼此之間在嬉戲，他誤以為是在調戲，吳嫌自稱他在主持司法正義，但經本分局了解後係誤會一場。」

警方表示，吳姓男子前幾天因為吸毒被抓，加上跟家人相處不睦，精神狀況不佳，在車站前亮刀挾持無辜移工，還好沒有人員傷亡，但北捷去年底才發生隨機攻擊事件，吳姓男子在人來人往的，彰化火車站亮刀，讓目擊民眾嚇壞，經過偵訊，依恐嚇和妨害自由送辦，聲請羈押。

