火車站前警匪追逐！豪車拒檢撞車逃1警傷

樹林豪車違規逃逸，通緝犯駕車衝撞警察致一傷。（圖／東森新聞）





今天（7日）上午，新北市警方巡邏時，發現在樹林火車站前，有一輛白色豪車違規跨越雙黃線。警方上前盤查，駕駛先假裝配合，之後油門一踩、加速逃逸，儘管員警當機立斷，拿出警棍強勢破窗，但駕駛還是狂飆逃逸，後續查出，他是涉及毒品案的通緝犯，整起事件，更造成一名員警受傷。

違規在先不肯受檢，駕駛還倒退嚕，撞上後方騎士沒停下，反倒直直往前衝，破窗密錄器，警方當機立斷，拿出警棍強勢破窗，車窗都已經碎得稀巴爛，他卻不肯乖乖就範。

警方：「上車上車上車，走走走走走，快快快快快。」

過程中有員警被玻璃劃傷，仍然忍住傷痛跳上車展開追捕，但駕駛開得有夠狠，早已看不到他的車尾燈。

警方巡邏時眼尖發現這一台白色自小客車，行駛時違規跨越雙黃線，因此上前盤查，沒想到駕駛先是假意配合，之後油門一踩加速逃逸。

事發在7號早上10點多，新北市樹林，鎮前街和博愛一街路口，也就是樹林火車站前面，光天化日上演警匪追逐戰，不少民眾目擊整個過程，全都被嚇壞「有砰砰乓乓的聲音，後保險桿都掉了，警察趕快回頭追上去。」

根據了解54歲的楊姓駕駛，當時開著太太的豪車出門，不但違規被警方盯上，還被員警查出，他因為持有安非他命，被依藥事法判刑10個月，卻遲遲沒有入監服刑，6號遭新北地檢署發布通緝，隔一天，就疑似作賊心虛，在市區竄逃。

目擊民眾：「滿可怕的不知道發生什麼事情，白車衝出來開得非常快，而且直接從我們旁邊咻過去，超怕他撞過來的，好像沒有在看。」

為了顧及用路人安全，警方立即通報攔截圍捕，已經過濾監視器掌握駕駛身分，全力追查當中，除了通緝之外是否還有其他隱情，就等他落網查個清楚。

