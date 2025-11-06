火車站男廁當贓款轉手地點 鐵路警破獲詐騙集團

（中央社記者劉建邦台北6日電）以張姓男子為首的詐騙集團利用假投資誆騙民眾，集團分工縝密，因車手把台鐵火車站男廁當成贓款轉手點，遭鐵路警方鎖定，循線破獲，警方逮捕張男等11人送辦。

警政署鐵路警察局今天發布新聞資料表示，5月有民眾在台鐵員林車站男廁內發現裝有現鈔新台幣近100萬元的1只提袋，通報台鐵，並交由服務人員處理。

台鐵站務員經確認，通報鐵路警察局台中分局到場處理，事後卻有1名男子現身辯稱自己提袋遺失在火車站男廁。

因男子神情有異，鐵路警方追問款項用途，男子說詞反覆，且無法交代來源。警方研判認定可能為詐騙贓款，依法扣押，並逮捕此名男子，後續組成專案小組溯源查辦。

鐵路警局專案小組調閱沿線監視器畫面，確認提袋內近100萬元現金是詐騙集團車手取得被害人款項後放置火車站男廁內，研判詐騙集團把火車站男廁當贓款的轉手地點。

警方先逮捕車手及收水手（取贓款的詐騙集團成員）後，持續向上追溯發現集團首腦為張姓男子，且據點設在彰化縣及台中市，確認情資後前往逮人，掌握張男9月底要離境，派員警到桃園機場逮人。

警方順利逮捕詐騙集團張姓首腦等人到案後，並起獲電腦主機等物及現金，初估已有多人遭詐騙，詐騙集團得手總金額約千萬餘元。警詢後依詐欺等罪嫌把張男等11人移送彰化地檢署偵辦。（編輯：陳清芳）1141106