火辣女模嘲諷高市早苗像「車力巨人」 網起底：洪秀柱乾女兒

日本首相高市早苗遭女模黎子渝嘲諷「車力巨人」。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗因為在國會上表態，認為台灣有事可能成為「存立危機事態」，構成行使「集體自衛權」條件，不僅引發後續一系列的中日關係緊張，也在台灣的輿論上引發正反兩派的討論。台灣女模黎子渝在Threads上發文表示，高市早苗長得很像車力巨人，造成許多台灣網友的不滿，還有網友翻出這名女模，就是洪秀柱的乾女兒。

黎子渝在Threads上發文表示，「她真的跟進擊的巨人那個好像！你說她是不是也愛嘴秋？」。文中還附上高市早苗照片，與動漫《進擊的巨人》中的車力巨人照片。

廣告 廣告

黎子渝是國民黨代表，還是洪秀柱乾女兒。（圖／擷取自黎子渝臉書）

雖然在Threads帳號上沒有顯示本名，但很快就有人發現，她就是女模黎子渝，在2017年當選新竹黨代表不但被網友封為「最正國民黨代表」、「新竹陳意涵」，還被國民黨前主席洪秀柱認當乾女兒。

網友在黎子渝Threads上留言表示，「她優秀到你只剩攻擊長相了」、「留言讓大家認識洪秀柱乾女兒講話多沒水準」、、「其實女性會開女性長相的玩笑，這讓我蠻意外的欸」。

在 Threads 查看

更多東森新聞報導

桃園市議員游吾和父女涉詐助理費356萬 檢起訴

藍白拚整合新北首長人選？李四川：有想法就會報告

「台灣有事」中日關係緊張 賴清德：請中國克制、三思

