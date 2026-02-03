火辣女網紅染怪病6年！抽搐暈倒「血染車廂」毀容照曝光

Colanda在地鐵上暈倒送醫。（圖／翻攝自Colanda Instagram）





香港一名女性網紅Colanda，前年才因為美容保養導致眼角膜受損差點失明，禍不單行，近日她在搭乘地鐵時突然昏倒，臉部正面撞擊地面，滿臉鮮血、撞斷門牙近乎毀容，所幸送醫後已無大礙，她也曝光在醫院治療的慘況，自嘲現在講話都會漏風。

Colanda日前在社群發文，想要找到一起搭乘香港地鐵的乘客：「為什麼別人找人這麼容易，我找遍了都找不到，我想問有沒有人前晚搭地鐵，晚上7點40分到8點左右看到有人在車廂裡暈倒，在中環站送上白車，我最後看到的畫面是車上滿是人盯著我，感覺很可怕！」

Colanda在社群分享好身材。（圖／翻攝自Colanda Instagram）

Colanda從2021年開始暈倒過數次送醫，但對過程都沒有印象，醫師希望她找回記憶幫助治療：「我也想知道為什麼會暈倒到牙齒都斷了，幫幫我吧！」有目擊網友表示，她當時看見Colanda正在抽搐，鼻子和嘴巴都在流血之後就暈倒：「隔壁有個男孩說，你是突然暈倒撞到了，之後就開始流血，希望你現在沒事，好好休息！」還有人以為是傳染病，跑離車廂。

Colanda經常分享跳鋼管舞的過程。（圖／翻攝自Colanda Instagram）

Colanda拍下照片對外報平安，照片中她全身沾滿血跡，拿著拔掉的2顆門牙表示：「21年打完針到現在已經暈了10次，但找不到病因，搞到2天連粥都吃不到，嘴縫了3針，去急診還要加價。」自嘲要大家先習慣一下她講話會漏風，盼能儘早找出病因。



