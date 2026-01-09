火辣泰女來台脫衣陪酒兼S 移民署嘉義一舉逮24人

嘉義縣專勤隊至音樂會館及KTV酒店執行搜索，查獲多名外籍女子坐檯陪酒。（移民署提供）

移民署南區事務大隊嘉義縣專勤隊去年11月接獲舉報，指稱有犯罪集團窩藏泰籍女子在嘉義縣、市民宅內，並由集團成員接送從事脫衣陪酒，經蒐證後，報請嘉義地檢署檢察官指揮，聯合海巡署偵防分署雲林查緝隊、艦隊分署第13海巡隊、嘉義憲兵隊、移民署南區事務大隊科技偵查隊及台南市專勤隊等單位，兵分多路執行搜索，查獲24名泰國籍非法坐檯女子。

移民署專勤隊搜索時拘提2名集團成員，並查扣手機、翻譯機、記帳簿、不法所得38萬餘元等證物，已分別將薛姓及孫姓等19名非法仲介集團成員，依違反《刑法》妨害風化、《就業服務法》及《人口販運防制法》等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦，地檢署並已針對部分犯嫌於日前提起公訴。

嘉義縣專勤隊至音樂會館及KTV酒店執行搜索查證外籍人士身分。（移民署提供）

專案小組調查，非法仲介集團透過泰國經紀人或利用手機通訊軟體，招攬及協助泰國女子入境台灣，藏匿於民宅內，由集團專人管理、指派及接送至嘉義某音樂會館及KTV酒店等2處從事坐檯陪酒，部分坐檯女子沒有底薪，僅能靠脫衣、供客人觸摸等猥褻方式收取小費；另有部分女子坦承會由客人帶出場從事性交易，以賺取更多現金。

集團旗下的外籍坐檯女子為了賺錢而作風大膽，吸引大批客人前往消費尋樂，非法集團也因此收入滿盈。而專案小組在蒐證時偽裝埋伏，發現其中1間會館相當小心只接熟客，且會館內的少爺接到熟客的電話後，會先探頭查看四周才敢開啟大門。在專案人員連日觀察掌握少爺的開門時機及仲介集團運作方式後，聯合友軍單位出動35名執法人員伺機發動突襲一舉成擒。

嘉義縣專勤隊隊長羅金定呼籲，外國旅客切勿從事與許可目的不符的活動或工作，以免觸法遭驅逐出國，未來更面臨遭禁止入台3年至5年。國人也不要貪圖一時之便，非法聘僱外來人口從事工作，恐違反就業服務法，最高可處75萬元罰鍰；非法仲介行為，最高可處50萬元，意圖營利者恐面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科120萬元以下罰金。

移民署將持續會同轄區友軍單位加強查緝，溯源打擊幕後不法仲介集團，杜絕非法僱用及剝削行為，展現政府執法決心。民眾若有發現任何非法僱用或仲介外來人口從事違法（規）之情資，歡迎踴躍向移民署各專勤隊或各執法機關檢舉，共同打擊不法，維護社會治安。

