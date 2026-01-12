火辣球場片瘋傳！阿諾認隆乳被酸「假奶有什麼好看」 高EQ回應獲網讚

娛樂中心／施郁韻報導

阿諾大方分享自己完成隆乳手術，好身材成為眾人焦點。（圖／記者趙于瑩攝影）

女星阿諾（本名涂珊）憑藉直率性格深受觀眾喜愛，近日因一段穿著低胸小可愛到球場看棒球的影片，在中國抖音爆紅，吸引超過1.6萬人按讚。沒想到引來酸民嗆「假奶有什麼好看」，阿諾高EQ回應，獲得網友大讚。

阿諾在球場加油影片遭中國網紅上傳，引起廣大迴響。（圖／翻攝自抖音我是小野）

阿諾穿著緊身上衣、現身球場看棒球的影片，近日在網路上爆紅，由於她日前已完成隆乳手術，好身材成為眾人焦點，卻也引來正反兩極評價。

有網友直言「假奶有什麼好看」，阿諾也親自回應：「有人說假奶有什麼好看的！？我真心覺得我的假奶很好看耶，我好喜歡好喜歡」，展現高度自信，獲得眾人按讚。

演藝圈好友米可白也發聲力挺：「我覺得很美」，阿諾也暖心回應：「你最好了，我怎樣你都好」，兩人互動讓網友直呼感情真好。



