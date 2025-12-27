火辣MC雪地大解放！「泳裝中空炸美乳」彎腰看光光

巫苡萱轉任球團MC。（圖／翻攝自巫苡萱Instagram）





巫苡萱今年告別樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員身分、轉任球團MC，身兼綜藝節目《天才衝衝衝》主持人工作，她日前抽空飛到日本展開滑雪行程，並在社群平台曬出「雪中辣照」引爆粉絲討論。

巫苡萱雪中拍攝辣照。（圖／翻攝自巫苡萱Instagram）

巫苡萱日前在Instagram發出「日本苗場滑雪之旅召集令」，曬出數張在雪中穿著火辣的照片，照片中一片銀白的雪地，她身穿黑色連身泳裝、頭戴棕色泰迪熊毛帽，胸前繞頸挖洞設計露出超豐滿上圍，她不怕冷的對鏡頭擺出可愛表情賣萌。

另一張滑雪美照，巫苡萱換上一套藍色系運動服裝，上身只穿著細肩帶小可愛，露出緊緻小蠻腰、纖細肩頸線條，右手搭著滑雪板展現出「邪惡視角」，豐滿上圍與超深事業線一覽無遺，又甜又性感的造型引來網友熱議「可辣可甜可愛可綜藝可以滑雪啦！」、「超級美的超級可愛的超級好看，雪中不冷嗎？」、「太厲害了，也太辣了啦。」



