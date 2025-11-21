火速與新壽解約！李四川曝「已用印」 來不及跑銀行改24日交錢、塗銷地上權

新光人壽董事會通過與北市府合意解約北士科T17、T18土地，市府表示感謝。資料照，李政龍攝



輝達（NVIDIA）預定將在北士科T17、T18設立海外總部，北市府與新光人壽協調解約多日，新壽今天（11/21）召開臨時董事會，通過與北市府合意解約；消息傳出後，台北市政府立即發新聞稿表示，感謝新光人壽為打造台北邁向AI之都達成重要里程碑，副市長李四川更透露，下午已經用印，不過因時間來不及跑銀行，約定下周一（11/24）「一手交錢、一手塗銷地上權資料」。

新壽下午發布重訊表示，2014年10月13日經台北市政府公開招標程序取得T17、T18街廓市有土地地上權，其權利金分別為28億元、16.02億元，總計金額達44億元，公司董事會於今日就T17、T18街廓市有土地設定地上權契約，決議通過與台北市政府合意解約。

廣告 廣告

台北市政府晚間發布新聞稿指出，北市府與新壽在今日完成合意解約協議，為輝達（NVIDIA）海外企業總部正式落腳北士科，打造台北邁向AI之都，達成重要的里程碑。

北市府表示，市府與新壽雙方將會同辦理塗銷地上權登記，感謝新壽與北市共同成就此項全球關注之重大投資案。市府後續將持續辦理都市計畫變更及專案設定地上權作業，目標於農曆年前與輝達完成簽約，讓輝達企業總部順利進駐北士科T17、T18。

李四川受訪時則表示，新壽下午召開臨時董事會後就簽訂解約協議，不過因時間超過3點半，來不及跑銀行，雙方約定下周一一手交錢、一手塗銷地上權資料，土地收回後，就會推動與輝達簽約的前置程序。

李四川說，程序包括都市計畫變更，希望11月底就能進行依法公開展覽一個月的流程，接著召開都委會變更；輝達也需要送出投資計畫書，審定沒問題後才能專案設定地上權。

發稿：19:00

更新：20:07（新增李四川說法）

更多太報報導

輝達總部有著落! 新壽拍板歸還北士科T17、T18地上權 「和平分手」價碼曝光

輝達子公司落地台灣 龔明鑫還原8天火速批准增資始末

台股重挫991點、三大法人賣超逾千億元! 國安基金操盤手阮清華說話了