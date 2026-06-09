火速衝上Netflix第一！校園漫改劇《鐵拳教育》5大看點：「金武烈、李星民、秦基周、表志勳」組復仇者聯盟重整校園秩序！翻拍改編《極權教師》、《少年法庭》導演新作！

【文／少女心文室】Netflix在6月上線全新原創韓劇《鐵拳教育》/(真正的教育、極權教師)，在5日週五晚間一次上線全劇10集！該劇由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演，劇情翻拍改編自Naver同名人氣網漫Webtoon漫畫《極權教師》蔡溶宅、韓嘉藍作品，並由《少年法庭》洪鍾燦導演執導，《精神病房也會迎來清晨》的李楠圭編劇領軍，聯手金多熙與文鍾浩共同執筆，上演動作戲十足的校園革命動作劇！

👉延伸閱讀》

Netflix 韓劇《鐵拳教育》每集都是真實悲劇！盤點霸凌劇情與韓國 6 大社會事件

廣告 廣告

Netflix《鐵拳教育》秦基周、金武烈、李星民、P.O海報(圖片來源：Netflix)

1.Netflix韓劇《鐵拳教育》線上看：翻拍改編自人氣網漫《極權教師》！為《少年法庭》導演洪鍾燦新作！

Netflix《鐵拳教育》故事背景設定在師權利失序、校園秩序崩壞的現代韓國！校園暴力頻傳、師生關係緊張，加上家長過度干預….學生、家長與教師之間的矛盾越趨激烈，教育體制逐漸崩壞，傳統的教育機制已難以運作。政府通過《教師權利保護法》成立了「教權保護局」一支擁有合法武力與心理干預手段的特勤小組趕抵現場！以「非常手段解決非常問題」為運作核心，專門處理失控的校園案件，這個小組的督察們，被派往各個問題學校處理失序行為，用強硬的手段，試著重建校園秩序與教育權威！

Netflix《鐵拳教育》劇照(圖片來源：Netflix)

2.Netflix韓劇《鐵拳教育》線上看：金武烈變身教權保護局「校園死神」，用強硬手段讓校園惡霸們瑟瑟發抖！

44歲金武烈時常挑戰許多硬派角色，先前出演過《壞傢伙們：惡的都市》、《少年法庭》、《迷網追兇》、《Trolley：命運交叉點》、《High Cookie》、《Sweet Home 2&3》、《無路可走：輪盤賭》、《于氏王后》等電視劇作品，而金武烈在最新作《鐵拳教育》飾演「羅華鎮」是一名手段冷酷、被稱為「死神」的教權保護局的現場監督官，以他為核心，用特殊手段調解校園眾多紛爭，不偏袒任何一方，但絕對會保護受害者，懲治加害者！金武烈在劇中上演眾多強硬武打動作戲，讓那些惡霸都瑟瑟發抖，而他加入教權保護局背後也有心碎故事....

Netflix《鐵拳教育》金武烈劇照 (圖片來源：Netflix)

3.Netflix韓劇《鐵拳教育》線上看：教育部長李星民為「教權保護局」幕後推手！發起重整失序校園革命運動！

57歲資深演技派演員李星民，主演眾多夯劇，2022年演出《財閥家的小兒子》實屬讓觀眾印象深刻，而李星民先前也在《少年法庭》飾演審理少年案的法官，這次與金武烈是二搭合作，兩人當時在《少年法庭》就有不少對手戲，李星民在《鐵拳教育》飾演「崔康石」為教權保護局的創始人兼教育部部長，是教權保護局的幕後推手關鍵人物，成立後，教權保護局強硬作法被推上輿論浪尖上，也在教育界與政治界引起極大風波！

Netflix《鐵拳教育》李星民劇照 (圖片來源：Netflix)

4.Netflix韓劇《鐵拳教育》線上看：秦基周為金武烈左右手，為特種部隊出身女漢子！連硬漢惡霸都怕她怕到不行

37歲秦基周演出《Misty謎霧》嶄露頭角，之後陸續出演《過來抱抱我》、《初次見面我愛你》、《偶然遇見的你》、《臥底高中》等劇展現百變樣貌！而秦基周在《鐵拳教育》展現女力爆棚演出，飾演「任含琳」具有頂尖格鬥能力、為特種部隊出身的教權保護局實戰部隊，是一名武功高強的狠角色，專制校園懲兇鬥狠的惡霸！任含琳是羅華鎮可靠的死忠左右手，看似可愛軟萌的外表，卻有著強大武力鎮壓實力，任含琳與羅華鎮在過往也有淵源！

Netflix《鐵拳教育》秦基周劇照 (圖片來源：Netflix)

5.Netflix韓劇《鐵拳教育》線上看：P.O再度發揮喜劇人特質，為復仇者聯盟團隊帶來搞笑溫馨氛圍！

33歲表志勳(P.O)時常展現綠葉配角的喜劇人演出，先前出演過 《愛情的溫度》 、《男朋友》、《德魯納酒店》、《柔美的細胞小將2》、《好搭檔》等作品，這次在最新作《鐵拳教育》飾演「奉靳代」擅長打探情報的教育權保護局事務官，這是原著漫畫中沒有的角色，在劇中可以說是氛圍搞笑擔當，化解了不少緊繃氛圍！金武烈、李星民、秦基周、表志勳4人組成「復仇者聯盟」重整失序的校園秩序，告訴觀眾什麼是真正的教育！

Netflix《鐵拳教育》P.O劇照(圖片來源：Netflix)

有興趣的劇迷們：《鐵拳教育》全10集已在Netflix獨家上線！

👉延伸閱讀》

Netflix《鐵拳教育》金句狂噴！全劇50句至理名言全都錄：怪物就由怪物來收拾、用瘋子打敗瘋子！