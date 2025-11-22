火鍋吃多易發胖？1肉品下肚熱量暴增800大卡

生活中心／翁莉婷報導



秋冬來臨天氣轉涼，尤其當寒流來襲的冬季，常常讓人冷到身心都發寒，這時候暖胃又暖心的火鍋就成為三餐中的熱門選項之一，不少民眾會選擇麻辣、清湯、酸菜等湯底來暖身。日前好食課營養師楊婷貽發布一則貼文推薦火鍋搭配「2肉類、3海鮮」可降低熱量，吃起來兼具美味和健康。





天氣冷吃火鍋「熱量」才是關鍵！營養師曝「2肉類、3海鮮」飲食搭配美味又健康

營養師楊婷貽指出「火鍋肉片」是決定一餐熱量的關鍵。（示意圖／翻攝自Pexels）





不少民眾會選擇在天氣寒冷的日子吃上一頓火鍋暖胃，營養師楊婷貽在臉書分享多種火鍋肉片的熱量，並表示肉片是決定一餐熱量的「關鍵」，列出7項高卡肉類像是180公克的「雪花牛（774大卡）、豬五花（650大卡）、羊腹肉（454大卡）、梅花豬（370大卡）、嫩肩羊（355大卡）、嫩肩牛（340大卡）以及250公克帶骨雞腿肉（265大卡）」。

天氣冷吃火鍋「熱量」才是關鍵！營養師曝「2肉類、3海鮮」飲食搭配美味又健康

蛤蜊、鯛魚片、草蝦等海鮮熱量較低。（圖／翻攝自維基百科、中華民國全國漁會）





另外楊婷貽還指出雖然同有「梅花肉」之名，但梅花牛跟梅花豬兩者的熱量可是差快1倍，梅花牛肉是取自「牛肩胛」部分的肉，而那個部位的肉也有人稱作「板腱」，所以有些人會被「梅花肉」這三個字誤導。因此可選擇其他「2肉類、3海鮮」降低熱量攝取，分別為：

180公克梅花牛：熱量216大卡。

180公克雞胸肉：熱量210大卡。

160公克鯛魚片：熱量174大卡。

5隻含殼約200公克草蝦：熱量100大卡。

20顆蛤蜊：熱量45大卡。

