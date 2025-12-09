火鍋名店食安出包！西門町雅香、士林富樂、辛殿都被點名
台北市衛生局今（9）日公布最新「火鍋料專案」抽驗結果，多家知名火鍋店赫然在列！包含「富樂台式涮涮鍋」、「辛殿麻辣鍋」、「鍋爸鴛鴦鍋西門店」及「雅香自助火鍋城」等業者，分別在豆腐、青江菜與花生粉中檢出防腐劑、農藥殘留或黃麴毒素超標，相關產品已全數勒令下架，衛生局並將追查源頭並依法開罰。
台北市衛生局此次執行火鍋料專案抽驗計畫，抽驗地點包括火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等，共計抽驗60件，其中6件品質不符規定，不合格率10.00%。
台北市衛生局表示，本次共計抽驗60件產品，包括高風險蔬菜15件、火鍋料加工製品10件、豆製品15件、肉品5件、羊肉5件、水產品5件及花生粉（醬）5件；依品項擇定檢驗項目包括農藥殘留、動物用藥及動物性成分、重金屬（鉛、鎘）、食品添加物（防腐劑、殺菌劑、著色劑、漂白劑）及真菌毒素，檢驗結果3件蔬菜 （青江菜2件、香菜1件） 檢出農藥殘留，不符「農藥殘留容許量標準」；2件花生粉檢出黃麴毒素，不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」第4條食品中之真菌毒素限量；1件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」。
台北衛生局近一步公布，不合格名單包括：「富樂台式涮涮鍋」（富樂台式有限公司）的「豆腐」檢出苯甲酸0.24 g/kg（標準：不得檢出），來源廠商為新北市謝姓業者；「辛殿麻辣鍋」（昕殿有限公司）的「青江菜」檢出芬普尼0.001ppm、芬普尼代謝物0.002ppm，共計檢出0.003ppm（標準：0.001ppm以下），來源廠商為雲林縣農富農產行。
另外，「鍋爸鴛鴦鍋西門店」（展鴻小吃店）的「青江菜」檢出脫芬瑞1.1ppm（標準：0.5ppm以下），來源廠商為雲林縣王姓業者；「雅香自助火鍋城」（雅香西門有限公司）的「花生粉」檢出黃麴毒素B1 4.2μg/kg（標準：2μg/kg以下）、總黃麴毒素B1+B2+G1+G2 4.9μg/kg（標準：4μg/kg以下），來源廠商為新北市福亭食品工業有限公司。
台北市衛生局表示，針對上述品質不符規定產品，已令販售地點業者立即下架，不得販售，經追查違規產品來源屬外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理；來源屬台北市業者，將依法處辦。
台北市衛生局強調，不符「農藥殘留容許量標準」規定者，違反《食品安全衛生管理法》第15條第1項，可依同法第44條第1項第2款規定處負責業者新臺幣6萬元以上2億元以下罰鍰；不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，違反《食品安全衛生管理法》第18條第1項，可依同法第47條第1項第9款規定處負責業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」者，違反《食品安全衛生管理法》第17條，經命限期改正屆期不改正，可依同法第48條第1項第8款規定處負責業者新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。
台北市衛生局表示，在市面抽驗產品屬於終端的管理，惟有源頭管理才能落實食品安全，並呼籲農友應正確施用農藥才能有效減少蔬果殘留農藥的問題。民眾宜優先選購當季蔬果，於食用或烹調前先以流動清水沖洗根部或果蒂處，再以水浸泡10至20分鐘，接著使用流動的水源沖洗2至3遍，烹煮時將鍋蓋打開等方式以減少及降低農藥殘留。
台北市衛生局提醒，黃麴毒素主要是黃麴黴菌所產生之二級代謝產物，大劑量食入會引起肝毒性發炎及肝細胞壞死，經常汙染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物。臺灣濕熱氣候利於黃麴黴菌的生長條件（環境溫度攝氏30-38度、相對溼度80%以上），因此消費者購買此類產品時，選擇信譽良好廠商、產品包裝完整，開封後保存於乾燥環境，及先買先吃原則，來維護食用安全。
台北市衛生局說， 「苯甲酸」為可合法使用之防腐劑，惟不得使用於「豆腐類產品」（豆腐、凍豆腐、油豆腐、臭豆腐等及豆漿），苯甲酸偏向水溶性，進入人體後，可從尿中排出，倘過量食入則會引起腹瀉、胃痛、心跳快等症狀， 適量喝水可幫助新陳代謝排出。
