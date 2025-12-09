火鍋名店食安紅燈！「雅香、鍋爸、辛殿、富樂」都上榜

台北市衛生局公布火鍋業者有部分抽查不合格事宜。（圖／TVBS）

台北市衛生局最新公布的火鍋料抽驗結果令人擔憂，共抽驗 60 件火鍋相關食材中，有 6 件不符合規定，包含知名連鎖火鍋品牌「鍋爸」、「雅香」、「辛殿」等。問題食材包括檢出黃麴毒素超標的花生粉、含有苯甲酸的豆腐，以及農藥殘留超標的蔬菜。這些不合格食材可能對人體健康造成危害，業者們表示已經處理完畢並更換供應商，專家也提供了降低食安風險的方法。

台北市衛生局進行的這次抽驗項目非常廣泛，包括高風險蔬菜、火鍋加工料、豆製品、肉品、水產品及花生粉（醬）等。在抽驗結果中，共有 3 件蔬菜、2 件花生粉及 1 件豆腐產品未達標準。雅香石頭火鍋（西門店）的花生粉被驗出黃麴毒素 B1 達 4.2 μg/kg，超過了標準值 2 μg/kg 以下的規定，總量也超過了規範。井上小吃店的花生產品同樣檢測出黃麴毒素超標。而富樂台式涮涮鍋的豆腐則被檢出本應「完全不得存在」的苯甲酸。

在蔬菜部分，鍋爸鴛鴦鍋（展鴻小吃店）的青江菜檢出農藥脫芬瑞 1.1 ppm，遠高於標準的 0.5 ppm。辛殿麻辣鍋的青江菜則檢出芬普尼及代謝物共 0.003 ppm，也高於限量。這些發現讓人對日常常吃的火鍋食材安全產生了擔憂。

面對抽驗結果，多數業者都表示問題已經處理完畢。業者表示，檢查發生在兩個月前，接到通知後一週內便更換了供應商。辛殿和雅香也都表示已改用其他廠商的產品。富樂強調，出問題的豆腐早已停止使用。有些鍋爸分店甚至直接把青江菜從菜盤中拿掉，改以其他蔬菜取代，以確保食材安全。

醫師提醒大家，抽驗中最受關注的黃麴毒素已被證實與肝癌風險增加有關。大家在選購花生粉、堅果類食品時，一定要留意保存環境是否乾燥、避免受潮。家事達人建議，堅果類食品開封後務必放入冰箱冷藏，減少黴菌孳生的機會。

家事達人建議，若想清除殘留農藥，可以在洗菜之前先泡水10-20分鐘。（圖／TVBS）

關於蔬菜農藥殘留問題，專家建議大家可以透過正確的清洗方式來降低風險：先將蔬菜浸泡 10 至 20 分鐘軟化農藥，再用流動清水沖洗 2 至 3 次，根部及皺褶處也要特別加強清潔。另外，不要先切再洗蔬菜，避免農藥滲入食材內部。

台北市衛生局強調，市面抽驗屬於終端管理，食品安全要真正落實仍需從源頭做起。這包括農友正確用藥、供應商及店家加強自主管理，才能避免問題食材流入大家的餐桌。這次的抽驗結果提醒大家，即使是最喜愛的火鍋食材，也需要留意其安全性。

