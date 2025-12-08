火鍋季小心吃進一堆鈉！營養師點名10大高鉀蔬果：幫助降水腫、維持代謝平衡





別以為只有夏天會鬧水腫，冬天餐餐不離火鍋，小心一不注意就吃進一群鈉，隔日早晨就只好臉腫腫的去見同事，想要消水腫，可多攝取一些高鉀食物，除了幫助身體排鈉消水腫，還可預防高血壓！

好食課Oliver楊哲雄營養師整理出以下TOP10高鉀蔬果排行版助你冬季吃鍋不水腫

*數值皆以每100克蔬果鉀含量做呈現

高鉀蔬菜排行TOP10

1.孟宗竹筍：634毫克

2. 菠菜：510毫克

3.白莧菜：507毫克

4.海帶芽：504毫克

5.紫花椰菜：484毫克

6.紅莧菜：441毫克

7.綠櫛瓜：417毫克

8.草菇：411毫克

9.地瓜葉：401毫克

10.空心菜：397毫克

蔬菜鉀含量雖高，但研究發現經沸水汆燙3分鐘，蔬菜鉀流失情形分別為葉菜類30-50%、瓜果類10-20%、菇類30-40%、根莖類10-20%，因此如果想保留更多鉀及其他水溶性營養，建議縮短汆燙時間，並於蔬菜經切洗後省略浸泡的步驟，直接沸水殺菁才能保留較多營養！ 也可藉由水果來補充鉀的攝取！

高鉀水果排行TOP10

1.釋迦：390毫克

2.香蕉：368毫克

3.美濃瓜：338毫克

4.奇異果：291毫克

5.無花果：288毫克

6.網紋洋香瓜：270毫克

7.小番茄：269毫克

8.哈密瓜：259毫克

9.金黃奇異果：252毫克

10.珍珠蜜棗：248毫克

小提醒：腎功能不佳需要限鉀者則需諮詢營養師建議控制鉀的攝取喔！

本文獲「好食課」授權轉載，原文刊載於此





