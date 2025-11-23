火鍋市場激戰！ 台中「港式、台式」懷舊風搶客

台中太平的酸菜白肉鍋。（圖／東森新聞）





台中人就是愛吃鍋，想要在火鍋市場站穩腳步，需要有吸睛的特點，能讓人記住，台中太平的酸菜白肉鍋，主搭炭火燉煮，店內裝潢是滿滿復古風，讓人有回到80、90年代的感覺，另外在西區還有一間石頭火鍋，裝潢以70、80零年代，香港大牌檔的風格為特色，讓人一踏進店就像穿越時空。

這一鍋，外型像高高的煙囪，還不斷冒出白煙的正是古早味炭火鍋，天氣漸冷，吃起來超有懷舊FU，加上蝦子、蛤蠣、蔥花、青江菜、百頁豆腐，再把豬肉涮進鍋內，熱湯持續翻滾，讓人口水直流。湯底中，最重要的就是天然發酵酸白菜，店家自己醃製的酸白菜，手工天然製作，酸氣自然，不會過濃嗆，吃起來帶有爽脆感，最道地酸菜白肉鍋就位在台中太平長億路上。

懷舊火鍋店老闆楊先生：「酸菜白肉鍋是我們的主推，因為畢竟有跟外省師傅，學過一些好手藝，而且我們酸白菜都是自己醃製，都是水果天然發酵的。」

而店內的陳設更是充滿七八零年代的懷舊香港氛圍，一踏進店裡，猶如穿越時空，這也是店裡的特色之一。

懷舊火鍋店老闆楊先生：「擺設就是一些自己比較興趣，興趣的東西慢慢收集起來，也不要讓這些老東西不見了。」

以這種方式打造火鍋店的在台中西區民權路也有一間，很多店家都喜歡營造復古風，讓客人一進門就有記憶點，邊吃火鍋，邊享受懷舊氛圍。

民眾：「有一種走進了時代的感覺，復古時代的感覺有那種復古風。」

枸杞、小魚乾進鍋先爆香，再倒入香油，把蒜頭、蔥段、大白菜、醬油一起拌炒，香氣整個撲鼻而來，經典的石頭火鍋就是要先炒出鍋氣，炒出香味，再倒入熬煮好的清湯，最後端上桌熱氣騰騰。

火鍋店老闆呂先生：「陸陸續續到明年也開10年了，慢慢去調整調整，好像這個味道就跑出來了。」

這種帶有古早味的火鍋不少民眾一吃就愛上，成了當地人冬天必訪的好滋味。

