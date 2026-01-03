火鍋店丟回收夾傷！ 老闆娘持掃把爆口角 清潔隊提告

屏東縣 / 綜合報導

屏東內埔鄉，昨(2)日晚間，有清潔隊員與民眾爆發口角！火鍋店老闆娘在倒回收物時手被夾傷，兩人發生口角，清潔隊員後來把回收桶丟到路上，老闆娘不滿，拿著掃把要討道歉，雙方爆發爭執，最後老闆娘拿掃把朝車上揮，清潔隊員趕緊躲開，事後，清潔隊員提告妨害公務及妨害自由等罪。

女子手持掃把，與清潔人員，在街上爆發口角，接著拿起掃把往車上一揮，隊員趕緊躲開，而女子的朋友看到，連忙上前拉開人勸阻，到底發生什麼事，火鍋店老闆娘說：「那耳朵(提手)，那回收桶是鐵的，結果我拿給她，要拿，要接手的時候，就夾到我手了，你有聽懂嗎，又很大力，她直接跟我講說是妳自己的錯喔。」

時間再往前推，昨(2)日晚上屏東內埔鄉，資源回收車到場，一名火鍋店老闆娘，把回收桶拿過來，這時候，記者VS.民眾說：「搬上去的時候，手被夾到喔，(嗯)。」老闆娘手被夾到，很痛愣在原地，接下來車子開走，隊員把桶子丟了下來，老闆娘不滿，拿起掃把到路中央，要向對方討個說法。

一連串事件，成為衝突導火線，火鍋店老闆娘說：「我也沒有真的要打她，其實我只是要討個對不起而已。」附近鄰居說：「我覺得尊重對方的話，不應該這樣(回收桶)用丟的啦。」業者控訴倒回收，手指卻被夾傷，不滿清潔隊員處理態度，而向內埔鄉公所詢問，則是反駁控訴。

內埔鄉公所主祕林明志說：「清潔隊的同仁也沒有錯，她就是手擺在那個扶手上，同仁就跟她講說妳的手就不應該擺在這，這裡很危險，她就對我們的同仁大小聲。」內埔分局龍泉派出所副所長蕭吉良說：「清潔隊人員已至本分局完成報案，及提告妨害公務及妨害自由等罪名，將通知該對造女子製作筆錄。」

鄉公所強調，會針對隊員加強教育，還給民眾的回收桶，不能丟地上，只是一場回收演變成口角衝突，目前清潔隊人員已提告，責任歸屬，交由司法單位釐清。

