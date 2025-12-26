火鍋店主打「從中國空運鍋底」！網喊：感謝避雷 2派網友卻戰翻

生活中心／黃韻璇報導

有火鍋店主打「從中國空運鍋底」。（示意圖／PIXABAY）

台灣人愛吃美食，許多餐廳為了招攬顧客，都會主打「空運」或是「現撈」新鮮食材，不過近來氣溫狂降，許多人最想吃的就是火鍋，在寒冷的冬天來上溫暖的一鍋，近日就有網友分享一家即將開幕的火鍋店，主打「從中國空運鍋底」，引發網友熱議，甚至有人直言「謝謝避雷」，不過也有人認為口味真的好吃，不能以偏概全。

台灣「火鍋」市場可以說競爭相當激烈，包含台式火鍋、日式涮涮鍋、中式麻辣鍋等，種類多樣，近日有一名網友在社群平台發文，一家中國排隊名店即將在1月開幕，這家中國「火鍋」主打的是「每週從中國空運湯底來台灣」。

噱頭一出引發網友熱議，原PO直言「我真的不敢吃中國食材」，許多人也紛紛留言表示，「湯底拿去化驗，你會看到元素週期表」、「現在一堆這種餐廳，真佩服敢走進去吃的人。我們自己的火鍋就很好吃了，啥乾鍋、香鍋、串鍋，真多出頭」、「中國湯底聽起來很不妙」、「即使貴點也寧願吃較安全臺灣生產的」、「這種鍋底不知道有沒有經過檢驗」、「感謝避雷」、「對岸正宗的老火鍋似乎是回收湯底重複煮」，不過也有人認為，「中國某幾個省份產出的品質還是不錯的」、「我相信有好的品質，但可能要碰運氣」。

