火鍋店主打「湯底從中國空運」！一派人秒喊：不敢吃

近年來食安風暴接連上演，許多國家都難以倖免，中國的相關爭議更是層出不窮，從各式加工手法到不明添加物屢屢被揭露，都讓外界對中國食品品質產生疑慮。而在近日，就有網友透露，現在有間即將開幕的火鍋店，主打「每週會空運中國湯底來台灣」，引發熱烈討論，不少台灣網友直喊「湯底拿去化驗，你會看到元素週期表」，甚至有人笑喊是「中國內應的總部」。





有網友透露，現在有間即將開幕的火鍋店，主打「每週會空運中國湯底來台灣」。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）

1名網友在Threads發文，貼出一間尚未營業的火鍋店，表示這間是來自中國的排隊名店，將在2026年1月開幕，透露店家主打「每週會空運中國湯底來台灣」，眼看湯底是從中國引進，原PO內心不禁對其食安問題抱有疑慮，直喊「我真的不敢吃中國食材啦，給大家參考一下」。





原PO見到湯底來自中國，直喊「我真的不敢吃中國食材啦」。（示意圖，與本新聞無關／民視資料照）





文章曝光後，至今已吸引將近3200名網友按讚，底下留言戰成一片，不少網友與原PO有相同看法，「湯底拿去化驗，你會看到元素週期表」、「舅媽買中國的麻辣底料，我吃了兩次，兩次都腸胃炎拉一個禮拜收場，供參」、「科技與狠活誰愛吃誰去吃，我不吃」、「中國湯底聽起來很不妙」、「中國食材，跟調味料一律拒吃」、「我也不敢吃，中國食材很不吸引人」、「空運湯底是他的賣點嗎？也太令人害怕了吧」，甚至還有網友歪樓喊「中國內應的總部」，讓不少人笑喊「選你正解」、「正解」。









不過，也有另一派網友認為，「可憐的愚昧。你知不知道台灣的中藥大部分來自中國大陸嗎？你吃的麻辣鍋 滷肉 甚至調味料很多原料都來自中國大陸。你一句『不敢吃中國食材』真的透露你的無知」、「來自日本的各種迴轉壽司你都不覺得有輻射，吃得很爽也沒關係」、「又在獵巫了，反正老闆是台灣人也沒差，反正你們一樣公審」。

