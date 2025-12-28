火鍋店外強震後「柱子磁磚倒地」 住戶嚇：比921恐怖
27日晚間發生規模7.0強震，台北市區災情頻傳。市內一間知名連鎖火鍋店外，柱體表面磁磚不堪劇烈搖晃，整片剝落砸向人行道，現場瞬間揚起大量粉塵。突如其來的景象，讓當時正在用餐的民眾飽受驚嚇。
樓上住戶在地震當下更是驚魂未定，不敢使用電梯，只能循樓梯倉皇衝下樓，奔往對面空曠的公園避難。附近居民心有餘悸地表示，這次搖晃程度極為劇烈，甚至感覺比1999年的921大地震還要恐怖。
針對磁磚剝落意外，火鍋店員工在震後立即進行清掃，移除地面的碎石與磁磚，並在現場架設三角錐圍起警戒線，提醒路人繞道而行，目前正等待後續修繕工程，以防類似危險再次發生。
此次強震造成部分建築結構受損，提醒民眾在地震發生時，除了盡速往空曠處移動，行經老舊大樓旁更應提高警覺。請務必留意頭頂上方是否有磁磚、招牌等掉落物或崩塌風險，多一分留意，確保自身通行安全。
