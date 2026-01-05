火鍋店建議「伊比利豬」免全熟！ 醫反對：有寄生蟲疑慮

近期有網友指出，看到台灣火鍋店在教客人豬肉不要吃全熟。（示意圖／東森新聞）





天冷吃火鍋的人多，近期就有網友指出，看到台灣火鍋店在教客人豬肉不要吃全熟，認為很誇張，因為豬肉有寄生蟲比例高，就算是西班牙伊比利豬，也不能確定是生食級。而《EBC東森新聞》實際詢問其他火鍋店，業者說明，伊比利豬分4等級，部分經過嚴格控管，可以吃9分熟。但醫師認為，進口豬肉經過處理跟運輸，還是吃全熟比較保險。

伊比利豬肉片涮個幾下，呈現粉嫩色澤，大約9分，沒有全熟就起鍋，業者指出，這是最好吃、最剛好的熟度。

知名火鍋店負責人林建智：「伊比利豬其實可以吃到9分熟的部分，可能肉色還是偏一點微微的粉紅色，如果客人有疑慮的話，我們一律都會跟客人講，那不然我們會幫你煮到全熟。」

事實上伊比利豬分4等級，最高階黑標，一公斤進貨價約700到800元；第二級紅標600元；綠標、白標則大約400到500元。黑標跟綠、白標價位相差1倍，因此肉商建議，黑、紅標可以吃9分熟，綠、白標吃全熟。

但不只火鍋店，不少知名燒肉店也推伊比利豬，像是台中燒肉名店就發文「伊比利豬不用吃全熟，因為肉品經過嚴格控管」，餐飲集團旗下燒肉也指出，伊比利豬飼養方式嚴格，7分熟最能吃出原始肉香。

民眾：「主要應該還是（吃）全熟為主，如果好吃的話可能就會吃9分，像有些伊比利豬可以吃生的，比較生，所以我（還是）會都煮熟。」

對多數人來說，豬肉沒全熟，光看外觀熟度不好分辨。更有網友認為，火鍋店教顧客不要吃全熟有疑慮。

胃腸肝膽科醫師鄭以勤：「主要是豬肉還是有一些寄生蟲的疑慮，如果不幸被這些寄生蟲感染，症狀比較嚴重，而且甚至會有生命的危險。因為這些（進口）豬肉多半是經過處理之後，經過比較久的運輸才來到台灣，這一類的豬肉更應該要全熟。」

從醫師角度，還是建議就算是被稱為「豬肉界勞斯萊斯」的伊比利豬，還是吃全熟最保險。

