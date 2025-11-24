火鍋店把燃料加湯頭…10人吃完嘔吐！經理稱「沒問題」狂喝5杓湯慘送醫

中國一間火鍋店店員誤將燃料加入湯底，導致顧客食用後不適送醫。圖／翻攝自紅星新聞

傻眼！中國山東博興縣有多位民眾在小鮮肥牛火鍋店用餐後，出現噁心、嘔吐的症狀，博興縣衛生健康局緊急採樣檢驗後發現，應該是火鍋店工作人員誤將燃料加入鍋底，導致民眾誤食所致，11名受害者均為輕症。目前8人已經出院、3人輸液住院觀察，涉事火鍋店已經停業。

綜合陸媒報導，中國山東省博興縣22日有多位民眾在小鮮肥牛火鍋店用餐後，出現噁心、嘔吐的症狀。其中一位民眾在網路上發布影片，表示服務生誤把燃料加入鍋底，導致10位民眾食用後發生身體不適的狀況。

民眾指出，事發當下火鍋店員工堅信鍋底沒有問題，值班經理還當場喝下5杓湯，結果也因此身體不適，在催吐後成為送醫治療的第11人。事實上，店內裝燃料、湯底使用相同的容器，疑似因此不小心加錯。博興縣衛生健康局獲報後立刻到現場採樣檢驗調查，並指出共有11人送醫檢查，均為輕症。

調查發現，火鍋湯底中確實驗出燃料，誤食燃料的民眾中有3人還在住院輸液觀察，另外8人已經出院，涉事的火鍋店目前已經停業整頓。博興縣政府則表示，將會對餐飲服務業的食品安全加大監控力度，確保公眾在飲食上的安全。



