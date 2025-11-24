火鍋店搞烏龍「燃料加鍋中」10顧客送醫 經理不信⋯大喝5口變第11人

中國某火鍋店搞烏龍，不小心把燃料加鍋中害11人送醫。（示意圖；pixabay）

中國發生一起離譜事件，1間火鍋店工作人員疑不慎把燃料當然湯底加入火鍋中，導致10名顧客身體不適，叫來值班經理理論，對方聲稱沒問題，還親自喝了5勺湯想證明，結果他慘成為第11位送醫的人。

根據中國「極目新聞」報導，這間火鍋店位於山東，主打肥牛鍋，網友本月22日爆料當時顧客們用完餐後出現噁心嘔土等身體不適狀況，多人住進醫院中。

燃料當火鍋湯底 11人吃完全送醫

可怕的是，這起事件非一般食物中毒而是人為疏失。據網友說法，店家是不小心把「燃料」當成火鍋湯底加入鍋中，而該值班經理堅持火鍋沒問題，為了證明還一口氣喝了5勺「燃料湯」，最後緊急催吐住院治療。

報導指出，經查上博興縣疾控中心證實，總計有11人誤食燃料，雖未達食物中毒程度，但其中4人指標呈陽性，目前尚有1名外地人還在接受點滴治療，當局也成立調查小組，釐清事件發生原因。

