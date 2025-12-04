火鍋店當熱炒店？ 4高中生「空燒鍋子還炒麵」惹議

嘉義縣 / 綜合報導

嘉義一家連鎖火鍋，1日晚間有4名高中生前往用餐，不過竟然突發奇想，先是空燒鍋子，接著又加入麵條，打算「炒麵」，店員見狀上前勸阻，但學生不以為意，繼續炒麵，直到店員再度上前，表明鍋子若毀壞就得賠償，他們才離開店家，留下已經燒焦的鍋子。消息在網路上引起撻伐後，日前校方也帶著同學們到店家致歉，並且賠償900元，希望事件平息。

粉嫩肉片加上翠綠青菜，再來點火鍋料點綴，彭湃豐盛的配料，這一碗，美味火鍋，深受民眾歡迎，只是怎麼有人煮著煮著，卻成了這副模樣，鍋子焦黑一片，上頭，還留有似乎被煮得乾扁的麵條，店家好傻眼，業者說：「我們當下有員工發現，然後他就有去跟他們說請他們先關火，就是不要一直玩這樣，整個是焦黑，然後就是洗也很難洗，所以我們就直接丟掉。」

原來就在1日晚間，4名高中生到嘉義這家連鎖火鍋內用，吃著吃著，竟然異想天開，將鍋子空燒煙霧迷漫之外，甚至加入麵條說是要「炒麵」，把火鍋店當熱炒店，這下店員見狀趕快上前勸阻，沒想到學生不以為意，直到店員二度上前勸阻，表明鍋子毀損就得賠償，學生才掉頭離去。

校方說：「我們在第一時間知悉以後就前往店家，去做了解，然後也因為適逢段考，所以在中午用餐時間即帶學生前往店家去致歉。」鍋子乾燒還留有麵條，明顯不能使用，消息一出網路一片撻伐，在輿論壓力下，校方2日帶著4位同學，前往店家致歉之外，也賠償900元鍋子費用，讓事件落幕。

