火鍋店砍人「斷手腳」內幕曝 疑哥為親弟死報仇

記者吳允芊、李昇峰／新北報導

幾天前新北永和一家火鍋店，闖入一群惡煞將一名男子砍斷手腳，警方陸續將5名涉案嫌犯逮捕，深入追查後發現竟疑似還涉及另外一起殺人案。這名動手主嫌的親弟弟，在上週五（19日）遭凌虐後丟包在醫院門口，重傷死亡，主嫌疑似為了要幫弟弟報仇，開始一連串計畫，找來4名小弟埋伏痛下殺手。

一群惡煞闖入新北一間火鍋店，將其中一名男子砍斷手腳。

一群黑衣、阿志頭惡煞遭警方上銬移送，因為他們全都涉嫌衝進火鍋店，差點將人砍死。時間倒回22日晚上，4名惡煞手持刀械、棒球棍，衝進店內猛力揮刀猛砍，犯案後分頭逃竄，一名被害男子被斷手腳差點死亡，嫌犯明顯是為了尋仇，有備而來，警方事後追查，發現案情不單純。

記者吳允芊、李昇峰：「警方調查發現，王姓主嫌的親弟弟在幾天前從北投被擄走到淡水偏遠山區鐵皮屋，慘遭凌虐毆打重傷後，被丟包到桃園一家醫院，最後不幸身亡。」

被砍的王姓男子，疑似日前將王姓主嫌親弟弟凌虐致死，因此王姓主嫌疑想動私刑、尋仇報復。

一身名牌，看似形象陽光，王姓主嫌親弟弟今年才25歲，過去是體育班田徑隊選手，還曾在臉書留言向隊友喊話要在比賽當黑馬，但畢業後卻誤入歧途、接觸詐團，疑似因為私吞700多萬贓款，對方假藉相約談判，卻將他擄走、凌虐、丟包，導致重傷致死，警方陸續逮到7名共犯，但仍有人在逃，而王姓主嫌得知弟弟死訊，悲痛萬分，疑似因此動私刑，找上王姓男子尋仇報復。

火鍋店老闆：「（王姓男子）他從來不惹事，也不喝酒，但是他在外面什麼問題，我們也沒有權力去問。」

雖然王姓男子平常看似乖乖牌，還對員警供稱在外沒結仇，但據了解他與父親疑似長期從事「靈骨塔詐騙」，也害得不少人家破人亡，詐團內鬥、以暴制暴、仇恨循環，警方持續追查，避免再掀腥風血雨。

