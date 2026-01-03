火鍋店老闆娘…掃把「揮砍清潔員」！掀模糊手指：她先動手的

記者簡榮良／屏東報導

氣溫溜滑梯，但有人火氣很大！屏東內埔鄉一家火鍋店老闆娘，與公所回收車清潔員疑似分類問題發生衝突，一氣之下抄操掃把揮砍清潔員，還好站車上有身高優勢驚險躲過，老闆娘氣不過搬石頭作勢砸人，但回收車已開走，全劇終。火爆過程被民眾拍下PO網，掀起網友兩派論戰。事後，老闆娘也拍下自己手指節的傷勢，指控對方先動手的，不過似乎沒對焦，照片裡的手指非常模糊。警方則表示，清潔員已報案提告，將通知雙方到案說明。

火鍋店老闆娘，與公所回收車清潔員疑似分類問題發生衝突，一氣之下抄操掃把揮砍清潔員。（圖／翻攝自龍泉大小事臉書）

2日晚間18時許，回收車挨家挨戶收回收，開到內埔鄉中勝路段時，疑似因為分類問題，陳姓清潔員與火鍋店老闆娘發生口角糾紛，老闆娘突襲式抄掃把揮砍，還好清潔員躲得快沒挨打，反嗆：「可以去，可以你去投訴」，老闆娘意識到自己位置矮對方一大節，於是叫囂：「給我下來～」，試圖把戰場拉回地面，隨後轉身搬石頭作勢砸人，被熱心民眾勸阻，回收車開走追不上，搭配播放的台語歌，場面好氣又好笑。

老闆娘試圖把戰場拉到地面，隨後轉身搬石頭作勢砸人，被熱心民眾勸阻。（圖／翻攝自龍泉大小事臉書）

火爆過程被PO上網，老闆娘不甘示弱拍下自己手指節的傷勢，指控對方先動手，但沒對焦，照片裡的手指非常模糊。網友分兩派論戰，站在老闆娘那邊的人說：「這位清潔員態度惡劣，因為前面清潔員把人家手用瘀青了，也不道歉還理直氣壯，還把人家的桶子丟在地上」、「之前跑上龍泉回收車也曾把回收物往車下丟，還丟到民眾的腳踝受傷，做好分類是應該的，但也需多勸導，不是大丟特丟傷人」。而站在清潔員這邊的則說：「老闆娘妨礙公務」、「這個老闆娘可能又想要出名動手就是不對」。

對此，警方表示，事件發生在1月2日晚間18時許，於內埔鄉中勝路段，有清潔隊人員與女子發生爭吵情形，經查清潔隊人員已至本分局完成報案及提告妨害公務及妨害自由等罪名。將通知該對造女子製作筆錄，全案將依法函請屏東地檢署偵辦。

