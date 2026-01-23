火鍋店自助吧驚見生「小籠包」 饕客實測：像噴汁水餃

火鍋店「涮金鍋」的自助吧近期出現特殊食材引發熱議，有消費者發現配料區竟然擺放著冷凍的生小籠包，需要自行投入鍋中烹煮，這種在日本火鍋店常見的吃法在台灣火鍋店現身，讓不少顧客感到新奇。

火鍋自助吧裡有生的小籠包。（示意圖／pixabay）

一名消費者在Threads分享用餐經驗，表示這是她第一次在火鍋自助吧看到生的小籠包，並非一般常見的蒸熟熱食。她實際烹煮兩顆後發現口感出乎意料，若不計較外觀變化，吃起來就像是「很會噴汁的水餃」，且外皮在火鍋中煮過後並不會破爛，她認為值得其他消費者嘗試。

有人表示曾在日本涮乃葉火鍋店目睹當地人將小籠包丟入火鍋。（示意圖／pexels）

這則貼文引起網友熱烈討論，有人表示曾在日本涮乃葉火鍋店目睹當地人這樣食用，當時就感到相當驚訝。部分網友留言表示「誰把這個惡習帶來台灣的，之前在日本吃火鍋，看日本友人把小籠包放火鍋裡我很想尖叫」、「日本的麻辣燙店，也有小籠包」、「我在日本涮乃葉看隔壁日本人這樣吃，其實吃起來就很像水餃。」

也有消費者對這種吃法持保留態度，有人質疑「感覺放水餃會比較合理耶」、「為什麼不放水餃就好，小籠包的皮濕濕的很噁欸」。另有網友好奇詢問「確定不是店員累了放錯地方嗎」、「直接放進去會不會煮成一碗麵湯」。

不過部分嘗試過的消費者給予正面評價，認為「其實只要沒把皮煮破，小籠包還蠻好吃的啦」、「我煮完感覺比用蒸的還多汁」。另外有熟客透露，小籠包過去需要使用點數兌換，現在直接在自助吧提供。

