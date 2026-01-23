火鍋店自助吧驚見「生小籠包」！網友崩潰喊：誰把日本惡習帶來台灣

台灣火鍋店自助吧竟出現生的小籠包。（圖／AI示意圖）

台灣人熱愛火鍋，各式食材層出不窮，但近日有民眾在火鍋店的自助吧驚見生的小籠包，讓人眼睛為之一亮。原PO實際嘗試後意外發現味道不差，形容口感如「很會噴汁的水餃」，引發不少網友共鳴與討論。

一名女網友日前在Threads發文表示，某次吃火鍋時，在自助吧區發現店家竟提供冷凍狀態的生小籠包，而非一般熟食區常見的蒸籠熱食。她驚訝直呼是首次看到「要自己丟到火鍋裡煮的小籠包」，原本抱持懷疑態度，但實際煮了2顆後卻覺得「其實不錯吃」，表示若能忽略外型，其實口感就像「很像會噴汁的水餃」，而且皮不容易煮爛，讓她推薦其他人可以嘗試看看。

廣告 廣告

這則貼文曝光後隨即引起熱烈迴響，不少網友留言分享自身經驗或感想，「誰把這個惡習帶來台灣的！之前在日本吃火鍋，看日本友人把小籠包放火鍋裡，我很想尖叫」、「我在日本涮乃葉看隔壁日本人這樣吃」、「奇文共賞，不能只有我看到」、「這個要怎麼煮？直接放進去嗎？那會不會煮成一碗麵湯？」、「這要是煮湯包的概念嗎」。

另有部分網友指出其實這種吃法也有可取之處，「其實蠻好吃的，前提是你不要把它煮到破掉」、「這樣為什麼不直接煮水餃」、「小籠包的皮弄得這樣溼答答的，感覺很奇怪」、「確定不是店員累了放錯地方嗎」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日本人超愛！她送「古早味零食」狂被讚 一票人共鳴：配藥吃超幸福

Fumi阿姨上女廁爆爭議！發5聲明認「可以去男廁」：無意威脅女性

髮廊洗頭較持久？內行人曝「3關鍵」 她實測嗨喊：撐4天不會癢