火鍋店誤把「燃料加鍋底」害11人送醫！經理嘴硬不認 連喝5勺湯糗了

大陸山東省博興縣一家名為「小鮮肥牛」的火鍋店近日發生嚴重食安意外。（示意圖／photoAC）

大陸山東省博興縣一家名為「小鮮肥牛」的火鍋店近日發生嚴重食安意外。有網友昨天（22日）發布影片指稱，該店服務員誤將用來加熱的燃料加入火鍋鍋底，導致10人緊急送醫，其中3人仍在住院觀察。

《極目新聞》報導，影片發布者透露，自己目前仍在縣醫院，尚不便透露更多細節。他曾在留言中表示，當時店方堅稱鍋底無問題，值班經理甚至當場喝下5勺湯汁，隨後被迫催吐並入住院觀察。另有網友留言稱，火鍋店使用的燃料壺與鍋底壺外觀相似，曾發生過加錯的情況。

媒體今天（23日）多次撥打該火鍋店於地圖及工商資訊平台所留的電話，但均無法接通。外送平台美團顯示，該店目前已暫停營業。博興縣錦秋街道辦事處工作人員證實，事件已由食安辦及市場監管部門介入調查，但進度尚未取得最新通報。

《極目新聞》隨後聯絡博興縣疾控中心了解情況，相關人員回應，事件中共有11人誤食燃料湯底並入院檢查，其中4人檢驗指標呈陽性，但尚未達到中毒程度。目前除1名因無人照料而留院輸液觀察的外地患者外，其餘人員均已出院返家。

由於事件屬突發公共衛生事故，縣級相關部門已成立由公安、市監、衛健等多單位組成的聯合調查組，正對事故原因、責任及後續整改措施進行全面調查。

