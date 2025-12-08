火鍋必加神菜竟是它！「還能防肺癌」老闆一次叫2大籃 網全跪：沒吃到不算冬天

冬天必吃這味？火鍋店老闆堅持囤貨茼蒿，醫師再揭「驚人好處」。（示意圖/pexels）

你吃火鍋會點這蔬菜嗎？冬天天氣轉冷，火鍋店生意開始升溫，各家討論「火鍋必吃配角」也跟著熱起來。近日一名火鍋店小編在Threads分享店內趣事，表示老闆清早一次叫了2大籃茼蒿，還自信喊著「這是火鍋必吃的神菜！」讓他又驚訝又不解，沒想到貼文曝光後立刻掀起大批茼蒿愛好者狂讚。

茼蒿是火鍋必搭神菜？

小編透露，當天看到店裡來了2籃量不少的茼蒿，忍不住問老闆「怎麼一次叫這麼多？」老闆則理直氣壯地表示：「茼蒿是火鍋神菜，客人沒吃到會不開心！」甚至還擔心賣不夠。小編原本半信半疑，沒想到網友們一面倒力挺老闆。

留言區瞬間湧入茼蒿派網友：「冬天沒吃到茼蒿根本白過！」「沒有茼蒿就不是火鍋。」「茼蒿搭客家鹹湯圓超讚，一斤根本不夠」「老闆有進山茼蒿嗎？那是火鍋的靈魂！」

不過，也有不少人坦言完全無法接受茼蒿那獨特味道：「聞起來就臭臭的」「加進去整鍋都變綠很可怕」「味道太強烈會毀掉整鍋湯底」「我覺得茼蒿味道超奇怪。」

為什麼茼蒿會有苦味？

針對茼蒿容易帶苦味，有人擔心是否與農藥殘留有關。然而據《三立新聞網》報導，資深菜販廖炯程指出，茼蒿的苦味其實來自自身的揮發性植物化合物，日照越強、氣溫越高，苦味就越明顯，與農藥多寡無關。

會有農藥殘留風險嗎？

農委會2019、2020年檢測中，茼蒿的農藥合格率甚至達100%與90%，因為它氣味特殊，害蟲本來就不愛吃，農藥用量自然低。

此外，茼蒿營養價值不容小覷。急診科醫師張適恆曾分享，高雄榮總曾分析300名肺癌患者與600名對照者的生活飲食，結果顯示常吃地瓜葉、茼蒿等富含抗氧化物與多酚的蔬菜者，肺癌發生率明顯較低，是相當值得攝取的冬季好菜。

