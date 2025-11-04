火鍋控必收！蘆洲高評價石頭火鍋，桌邊爆炒儀式感滿分，不用跑台北就吃得到

新北｜石石鍋創 蘆洲店

鄰近台北小巨蛋的石石鍋創，擁有高超的評價，3千多則評論，高達4.8分，

許多網友推薦的台北好吃石頭火鍋，石石鍋創在蘆洲也有據點，

三蘆的鄉親不必跑到台北市就有好吃的石頭火鍋。

石石鍋創 蘆洲店的評價也不低，破千評論高達4.9分，是高人氣火鍋店。

石石鍋創 蘆洲店位於集賢路上，從捷運徐匯中學站走過來大約10分鐘，

附近有幾個收費停車場，開車來其實也蠻方便的。

店內乾淨不油膩，座位數不少，有吧台桌也是方桌，

想一人吃一鍋就選吧台位，方桌就共用一大鍋。

自助區提供飲料無限暢飲，另外有甜湯(當天是仙草)可取用。

吃火鍋就是要有沾醬囉。

沙茶的部分是店家自製的手炒沙茶，

坐定後會送來一人一碟，加有花生吃起來特別香。

石石鍋創 蘆洲店菜單，最便宜的鍋物是320元起，共鍋費200元可折抵單點。

(120cm以下免共鍋費)

石頭火鍋最重要的就是爆香的動作了，讓湯頭跟肉片吃起來更好吃的關鍵，

直接在桌邊服務爆炒，使用大量的辛香料和洋蔥炒出陣陣香氣。

菜盤給的都是原型食物，讚。

吃石頭火鍋喜歡點肉片類，炒過更香更好吃，海鮮跟雞肉就沒桂丁雞肌胸炒過，

炒到半生熟的台灣梅花豬肉片，有厚度咬起來Q彈沒腥臭味，後悔沒有升級肉量。

顏色鮮嫩漂亮的桂丁雞肌胸，不要煮太久不然會偏乾偏硬，沒有雞肉的腥味，

口感紮實不油膩，但熟度似乎沒控制好，口感不如預期的柔軟多汁。

小孩共鍋另外單點200元的配料，挑了手工排骨酥肉、厚皮大蛋餃，

排骨酥肉很紮實沒有過多的粉感，吸滿鍋底的味道吃起來超夠味。

厚皮大蛋餃吃的到蛋香，口感不錯。

最愛的石頭火鍋還是旺角，不過石石鍋創的石頭火鍋也不錯吃，環境上比較好，

菜盤沒有火鍋料是我的愛，食材大部分都不差，想吃石頭火鍋又不想排隊時的另一個選擇。

石石鍋創 蘆洲店

所在地址：臺灣新北市蘆洲區集賢路227號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:30-22:00

店家電話：02-8281-1128

