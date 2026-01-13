火鍋控必看！丸子、餃類對身體負擔大 掌握三字口訣健康吃

天氣冷吱吱，不少民眾喜愛吃火鍋暖身，小心加工火鍋料會成為健康負擔。示意圖：截自freepik

天氣冷吱吱，不少民眾喜愛吃火鍋暖身，小心加工火鍋料會成為健康負擔。營養師劉學民、黃雅鈺在臉書「營養師Couple食記」提醒，丸子、餃類及包餡料等加工食品，在製作過程中常添加大量的油、鹽、糖、澱粉及磷酸鹽，對於身體負擔較大。尤其是三高代謝性慢性病患者、慢性腎臟病族群或幼童，在享受美食之餘應特別留意成分標示，避免攝取過多熱量與添加劑增加代謝壓力。

「營養師Couple食記」進一步分析，火鍋料中常見的「熱量炸彈」非丸子類莫屬，以一顆25至30公克的貢丸為例，熱量約70大卡，其中油脂熱量佔比竟高達總熱量的一半以上。此外，單顆貢丸的鈉含量也佔每日建議總攝取量(2400毫克)的5%，若再加上濃厚的高湯，整體鈉與油脂攝取極易爆表。為了提升口感與色澤，火鍋料常添加如L-麩酸鈉、磷酸鹽、色素及香料等合法添加劑，對管理健康的族群而言，需更有意識地選擇合適食材。

若想健康享用火鍋，「營養師Couple食記」建議，落實「小、兩、口」三字口訣，優先挑選體積較「小」的丸子；調整吃法有意識地僅選「兩」款最愛的火鍋料；或針對各式美味僅淺嚐一「口」，減少熱量堆積。更好的方式是將加工料更換為原型食物，如板豆腐、非油炸豆皮，或鮮魚、蛤蜊等低加工海鮮。此外，多攝取黑木耳、各式菇類，以及山藥、南瓜等原型澱粉食材，不僅能增添飽足感，也讓火鍋豐盛且營養均衡。

