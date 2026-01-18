火鍋放隔夜煮滾就OK？醫曝「1隱形細菌」超耐熱：加熱150分也沒用

許多家庭習慣將沒吃完的火鍋湯底留到隔天再加熱食用。（示意圖／翻攝自PhotoAC）

許多家庭習慣將沒吃完的火鍋湯底留到隔天再加熱食用，看似節省、惜食，卻可能暗藏嚴重食安風險。肝膽胃腸科醫師卓韋儒提醒，不少民眾以為隔夜菜煮滾就安全，實際上可能仍殘留「仙人掌桿菌」產生的耐熱毒素，即使高溫加熱也難以破壞，食用後恐在短時間內引發劇烈噁心、嘔吐與腹痛。

卓韋儒在臉書粉專指出，不少民眾誤以為食物「煮滾就安全」，其實這是最大的迷思。雖然高溫能殺死細菌，卻未必能破壞細菌產生的毒素，尤其是常見於澱粉類食物中的「仙人掌桿菌」。火鍋湯底含有玉米、芋頭、南瓜、麵條及大量肉類蛋白，正好提供細菌理想的繁殖環境。

廣告 廣告

仙人掌桿菌最棘手之處在於能形成耐熱芽孢，即使經過加熱也可能存活；更危險的是其產生的嘔吐型毒素「Cereulide」，具有極高耐熱性，即便在攝氏100度持續加熱數小時，結構仍相當穩定。醫師指出，受污染的湯底外觀與氣味未必異常，但食用後1至5小時內，就可能出現劇烈噁心、嘔吐、腹痛等症狀。

為兼顧惜食與健康，卓韋儒提出「科學保存3原則」。首先，剩食務必在2小時內冷藏，避免長時間放在室溫的「危險溫度帶」。第2，將食物分裝於淺盒中加速降溫，避免大鍋湯品長時間處於細菌快速繁殖的溫度區間。最後，加熱次數越少越好，最好只加熱1次，並在2天內食用完畢，避免反覆加熱增加風險。

卓韋儒特別提醒，家中若有長者、孩童或免疫力較弱者，飲食安全更應從嚴把關。與其冒險食用隔夜火鍋，不如果斷丟棄，才能真正守護全家健康。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

婚前照顧失智公公「把屎把尿」！ 洪詩還原真相：丈夫、大伯都很孝順

「火雲邪神」傳死訊！《功夫》男星梁小龍離世享壽77歲 親友證實了

行天宮釋出夢幻職缺？月薪4.8萬還能去日本玩 過來人揭真相