火鍋料出包！6家被驗出芬普尼、黃麴毒素等 鍋爸、雅香、辛殿上榜

記者蔣季容／台北報導

辛殿麻辣鍋青江菜驗出芬普尼0.001ppm。（圖／北市衛生局提供）

冬天到了，民眾喜歡吃熱騰騰的火鍋能抵禦寒意，為維護民眾食用火鍋料產品之衛生安全，台北市衛生局執行火鍋料專案抽驗計畫，抽驗地點包括火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等，共計抽驗60件，其中6件品質不符規定，不合格率10%。今（9）日公布不符規定業者，其中鍋爸、雅香、辛殿麻辣鍋皆上榜。

衛生局公布不合格名單，包括展鴻小吃店（鍋爸鴛鴦鍋西門店）青江菜驗出脫芬瑞1.1ppm（標準：0.5ppm以下）、雅香西門有限公司（雅香自助火鍋城）花生粉驗出黃麴毒素B1：4.2μg/kg（標準：2μg/kg以下）、總黃麴毒素B1+B2+G1+G2:4.9μg/kg（標準：4μg/kg以下）；富樂台式有限公司（富樂台式涮涮鍋）豆腐驗出苯甲酸:0.24 g/kg（標準：不得檢出）。

鍋爸鴛鴦鍋西門店青江菜驗出脫芬瑞1.1ppm。（圖／北市衛生局提供）

此外，井上小吃店花生驗出黃麴毒素B1：4.1μg/kg（標準：2μg/kg以下）、總黃麴毒素B1+B2+G1+G2:4.7μg/kg（標準：4μg/kg以下）；鼎楓餐飲有限公司（鼎楓寶島火鍋）香菜驗出撲滅松（Fenitrothion）：0.16ppm（標準：0.01ppm以下）、亞賜圃（Isoprothiolane）：0.11ppm（標準：0.01ppm以下） 、理有龍（Linuron）：0.03ppm（標準：不得檢出） 、賓克隆（Pencycuron）：0.27ppm（標準：0.01ppm以下）；昕殿有限公司（辛殿麻辣鍋）青江菜驗出芬普尼0.001ppm、芬普尼代謝物0.002ppm，共計檢出0.003ppm（標準：0.001ppm以下）。

雅香自助火鍋城花生粉驗出黃麴毒素B1:4.2μg/kg。（圖／北市衛生局提供）

衛生局表示，針對上述品質不符規定之產品，已令販售地點業者立即下架，不得販售，經追查違規產品來源屬外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理；來源屬台北市業者，將依法處辦。

衛生局指出，不符「農藥殘留容許量標準」規定者，違反食品安全衛生管理法第15條第1項，可依同法第44條第1項第2款規定處負責業者新台幣6萬元以上2億元以下罰鍰；不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，違反食品安全衛生管理法第18條第1項，可依同法第47條第1項第9款規定處負責業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；不符「食品中污染物質及毒素衛生標準」者，違反食品安全衛生管理法第17條，經命限期改正屆期不改正，可依同法第48條第1項第8款規定處負責業者新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。

衛生局提醒，黃麴毒素主要是黃麴黴菌所產生之二級代謝產物，大劑量食入會引起肝毒性發炎及肝細胞壞死，經常汙染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物。台灣濕熱氣候利於黃麴黴菌的生長條件（環境溫度攝氏30-38度、相對溼度80%以上），因此消費者購買此類產品時，選擇信譽良好廠商、產品包裝完整，開封後保存於乾燥環境，及先買先吃原則，來維護食用安全。

衛生局提到， 「苯甲酸」為可合法使用之防腐劑，惟不得使用於「豆腐類產品」(豆腐、凍豆腐、油豆腐、臭豆腐等及豆漿)，苯甲酸偏向水溶性，進入人體後，可從尿中排出，倘過量食入則會引起腹瀉、胃痛、心跳快等症狀， 適量喝水可幫助新陳代謝排出。

