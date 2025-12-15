火鍋料抽驗結果 拖1.5個月才公布
時序入冬，受到大陸冷氣團影響，氣溫驟降許多，許多民眾會選擇吃火鍋保暖。台北市議員楊植斗15日指出，北市衛生局早在9月底至10月初，對市售60件火鍋相關食材抽樣、檢查，儘管結果在11月就已出爐，其中有6件農藥殘留超標、含防腐劑等不符規定，但衛生局在12月才發布訊息，民眾恐怕早已下肚。台北市長蔣萬安要求衛生局檢討作業程序，一旦確認結果就即時發布。
楊植斗昨在市政總質詢指出，衛生局在9月30日至10月7日執行火鍋料專案抽驗計畫，抽驗地點包括火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等，共計抽驗60件，包括15件高風險蔬菜、10件火鍋料加工製品、15件豆製品、5件肉品、5件羊肉、5件水產品及5件花生粉。
楊植斗表示，雖然化驗流程需要約14天，但是估算衛生局最晚在10月下旬就已經掌握抽驗結果，衛生局卻在經過1個半月之後、12月8日才發布訊息，甚至當初衛生局原定於12月22日才會公布結果。
楊植斗說，若檢驗結果沒有問題，晚一點發布還可以接受，但有發現6件品質不符規定，不合格率高達10％，包括2件青江菜、1件香菜檢出農藥殘留，不符「農藥殘留容許量標準」；2件花生粉檢出黃麴毒素，不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」；1件豆腐類產品檢出防腐劑苯甲酸，不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，皆違反《食品安全衛生管理法》。
楊植斗認為，衛生局遲至12月8日公布結果，消費者無法即時得知產品有風險，恐怕早已經將問題產品吃下肚，衛生局除了要檢討作業程序，現在已進入冬季，衛生局應該再抽驗1次火鍋相關食材。
衛生局長黃建華回應，衛生局已加速檢驗流程，約需11天結果就會出爐，一旦發現不合格食品，即會要求業者、通路下架並追蹤來源全面清查，考量天氣轉冷民眾開始吃火鍋時會對稽查結果較有感，為讓宣導效果更佳，所以安排12月初發布訊息。
蔣萬安要求衛生局全面檢視、檢討作業程序，一旦確認有違規結果，除了預防性下架和追蹤源頭外，應在第一時間發布消息以保障市民健康。
