火鍋料食安出包！ 士林富樂、辛殿、鍋爸、西門町雅香全上榜

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

天冷正是吃鍋旺季，台北市衛生局今（9）日公布最新火鍋料專案抽驗計畫結果，多家知名店家都上榜！包括「富樂台式涮涮鍋」、「辛殿麻辣鍋」、「鍋爸鴛鴦鍋西門店」及「雅香自助火鍋城」，分別有豆腐、青江菜、花生粉被檢出防腐劑、農藥或黃麴毒素違規，勒令下架，並將針對上游開罰。

台北市這一波抽驗地點包括火鍋店、餐飲店、市場、賣場及超市等，共計抽驗60件，其中6件品質不符規定，不合格率10.00%。

不合格名單包括：「富樂台式涮涮鍋」（富樂台式有限公司）的「豆腐」檢出苯甲酸0.24 g/kg（標準：不得檢出），來源廠商為新北市謝姓業者；「辛殿麻辣鍋」（昕殿有限公司）的「青江菜」檢出芬普尼0.001ppm、芬普尼代謝物0.002ppm，共計檢出0.003ppm（標準：0.001ppm以下），來源廠商為雲林縣農富農產行。

另外，「鍋爸鴛鴦鍋西門店」（展鴻小吃店）的「青江菜」檢出脫芬瑞1.1ppm（標準：0.5ppm以下），來源廠商為雲林縣王姓業者；「雅香自助火鍋城」（雅香西門有限公司）的「花生粉」檢出黃麴毒素B1 4.2μg/kg（標準：2μg/kg以下）、總黃麴毒素B1+B2+G1+G2 4.9μg/kg（標準：4μg/kg以下），來源廠商為新北市福亭食品工業有限公司。

台北市衛生局表示，針對上述品質不符規定產品，已令販售地點業者立即下架，不得販售，經追查違規產品來源屬外縣市，已移請所轄衛生局依權責辦理；來源屬台北市業者，將依法處辦。

台北市衛生局強調，不符「農藥殘留容許量標準」規定者，依違反食品安全衛生管理法，可處負責業者新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰；不符「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」規定者，可處負責業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰；不符「食品中汙染物質及毒素衛生標準」者，經命限期改正屆期不改正，可處負責業者3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

台北市衛生局提醒，黃麴毒素主要是黃麴黴菌所產生之二級代謝產物，大劑量食入會引起肝毒性發炎及肝細胞壞死，經常汙染花生、玉米、米、麥及堅果類等作物，台灣溼熱氣候利於黃麴黴菌的生長條件（環境溫度攝氏30-38度、相對溼度80%以上）。而「苯甲酸」為可合法使用之防腐劑，惟不得使用於「豆腐類產品」(豆腐、凍豆腐、油豆腐、臭豆腐等及豆漿)，苯甲酸偏向水溶性，進入人體後，可從尿中排出，倘過量食入則會引起腹瀉、胃痛、心跳快等症狀， 適量喝水可幫助新陳代謝排出。

照片來源：台北市衛生局提供

