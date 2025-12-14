火鍋料驗出問題！辛殿、鍋爸、富樂等知名火鍋店中鏢

又到了適合吃火鍋的季節，台北市衛生局12/9公布市售火鍋料專案抽驗結果，一共檢驗60件，驗出6件不合格，有2件青江菜農藥殘留不合格，還有花生及花生粉驗出黃麴毒素、豆腐驗出放了不該放的防腐劑，抽驗地點有連鎖級知名火鍋店。

火鍋店、大賣場、超市、餐廳都查

台北市衛生局9、10月執行市售火鍋料專案抽驗計畫，抽驗地點包含火鍋店、餐廳、市場、賣場和超市，一共抽驗15件高風險蔬菜、火鍋料加工製品10件、豆製品15件，肉品、羊肉、水產各5件，還有花生粉及花生醬5件。

專案抽驗的檢驗項目，包括農藥殘留、動物用藥、動物性成分、重金屬、食品添加物及真菌毒素，檢驗結果有2件青江菜和1件香菜農藥殘留不合格，2件花生粉驗出黃麴毒素，1件豆腐驗出含有依規定不能使用的防腐劑苯甲酸，所有不合格的產品都已經要求店家下架。

青江菜、香菜農藥殘留過量

位在台北市信義區松壽路上的知名火鍋店「辛殿麻辣鍋（昕殿有限公司）」，使用的青江菜被檢出農藥芬普尼殘留過量，來源商是雲林縣西螺鎮的農富農產行；知名連鎖火鍋店「鍋爸鴛鴦鍋」西門店（展鴻小吃店）使用的青江菜也被驗出農藥脫芬瑞殘留過量，來源商是雲林縣西螺鎮王姓業者。台北市衛生局表示，以上2案都移交給雲林縣衛生局查處，若查證違規屬實，依法可向來源商開罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

位在台北市信義區ATT4FUN 5樓的「鼎楓寶島火鍋」所使用的香菜，被驗出3種農藥殘留超標和1項不得檢出的農藥，來源商是位在台北市萬華區長順街的錤砡農產企業有限公司。台北市衛生局將繼續調查，若使用農藥違規情況屬實，可開罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

防腐劑苯甲酸 不能用在豆腐類製品

台北市士林區承德路上知名的富樂台式涮涮鍋，使用的豆腐被驗出每公斤含有不得檢出的防腐劑苯甲酸0.24克，來源商是新北市板橋區篤行路的謝姓業者，全案將移交新北市衛生局，若確認違規屬實，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，苯甲酸雖然是合法的防腐劑，但依規定不能用在豆腐類產品，因為苯甲酸偏向水溶性，人體吸收後會透過尿液排出，吃過量會引起腹瀉、胃酸、心跳加快等症狀，需要適量喝水讓苯甲酸排出體外。

花生、花生粉含黃麴毒素 有肝毒性

另有一件西門町成都路上的雅香自助火鍋城供應的花生粉，來源商是新北市土城區的福亭食品工業有限公司，被衛生局驗出每公斤含有4.2微克的黃麴毒素B1和4.9微克的總黃麴毒素，分別超出每公斤不得超過2微克和4微克以下的規定。

還有一件士林區天母西路巷弄內的井上小吃店使用的花生，被驗出每公斤含有黃麴毒素B1 4.1微克和總黃麴毒素4.7微克，一樣超標，來源商是新北市泰山區的鑑達實業有限公司。兩件花生製品超標的案件都移交新北市衛生局追查，若來源商未在限期內改正，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

林冠蓁說，黃麴毒素是黃麴黴菌產生的二級代謝產物，經常汙染花生、玉米、米、麥、堅果等作物，人體吃到大劑量的黃麴毒素會引起肝毒性發炎和肝細胞壞死，台灣氣候濕熱，有利於黃麴黴菌生長，呼籲消費者吃相關製品時注意產品包裝完整，開封後沒有吃完的話，應保存在乾燥環境，並且先買先吃。

◎ 圖片來源／台北市衛生局提供

◎ 資料來源．諮詢專家／台北市衛生局．林冠蓁科長

