火鍋料驗出問題！辛殿、鍋爸、富樂等知名火鍋店中鏢
又到了適合吃火鍋的季節，台北市衛生局12/9公布市售火鍋料專案抽驗結果，一共檢驗60件，驗出6件不合格，有2件青江菜農藥殘留不合格，還有花生及花生粉驗出黃麴毒素、豆腐驗出放了不該放的防腐劑，抽驗地點有連鎖級知名火鍋店。
火鍋店、大賣場、超市、餐廳都查
台北市衛生局9、10月執行市售火鍋料專案抽驗計畫，抽驗地點包含火鍋店、餐廳、市場、賣場和超市，一共抽驗15件高風險蔬菜、火鍋料加工製品10件、豆製品15件，肉品、羊肉、水產各5件，還有花生粉及花生醬5件。
看更多：他腎臟壞掉兇手竟是這些常見習慣！最恐怖的傷腎地雷食物 別再亂吃了
專案抽驗的檢驗項目，包括農藥殘留、動物用藥、動物性成分、重金屬、食品添加物及真菌毒素，檢驗結果有2件青江菜和1件香菜農藥殘留不合格，2件花生粉驗出黃麴毒素，1件豆腐驗出含有依規定不能使用的防腐劑苯甲酸，所有不合格的產品都已經要求店家下架。
青江菜、香菜農藥殘留過量
位在台北市信義區松壽路上的知名火鍋店「辛殿麻辣鍋（昕殿有限公司）」，使用的青江菜被檢出農藥芬普尼殘留過量，來源商是雲林縣西螺鎮的農富農產行；知名連鎖火鍋店「鍋爸鴛鴦鍋」西門店（展鴻小吃店）使用的青江菜也被驗出農藥脫芬瑞殘留過量，來源商是雲林縣西螺鎮王姓業者。台北市衛生局表示，以上2案都移交給雲林縣衛生局查處，若查證違規屬實，依法可向來源商開罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。
位在台北市信義區ATT4FUN 5樓的「鼎楓寶島火鍋」所使用的香菜，被驗出3種農藥殘留超標和1項不得檢出的農藥，來源商是位在台北市萬華區長順街的錤砡農產企業有限公司。台北市衛生局將繼續調查，若使用農藥違規情況屬實，可開罰新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。
防腐劑苯甲酸 不能用在豆腐類製品
台北市士林區承德路上知名的富樂台式涮涮鍋，使用的豆腐被驗出每公斤含有不得檢出的防腐劑苯甲酸0.24克，來源商是新北市板橋區篤行路的謝姓業者，全案將移交新北市衛生局，若確認違規屬實，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
台北市衛生局食品藥物管理科科長林冠蓁表示，苯甲酸雖然是合法的防腐劑，但依規定不能用在豆腐類產品，因為苯甲酸偏向水溶性，人體吸收後會透過尿液排出，吃過量會引起腹瀉、胃酸、心跳加快等症狀，需要適量喝水讓苯甲酸排出體外。
花生、花生粉含黃麴毒素 有肝毒性
另有一件西門町成都路上的雅香自助火鍋城供應的花生粉，來源商是新北市土城區的福亭食品工業有限公司，被衛生局驗出每公斤含有4.2微克的黃麴毒素B1和4.9微克的總黃麴毒素，分別超出每公斤不得超過2微克和4微克以下的規定。
還有一件士林區天母西路巷弄內的井上小吃店使用的花生，被驗出每公斤含有黃麴毒素B1 4.1微克和總黃麴毒素4.7微克，一樣超標，來源商是新北市泰山區的鑑達實業有限公司。兩件花生製品超標的案件都移交新北市衛生局追查，若來源商未在限期內改正，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。
林冠蓁說，黃麴毒素是黃麴黴菌產生的二級代謝產物，經常汙染花生、玉米、米、麥、堅果等作物，人體吃到大劑量的黃麴毒素會引起肝毒性發炎和肝細胞壞死，台灣氣候濕熱，有利於黃麴黴菌生長，呼籲消費者吃相關製品時注意產品包裝完整，開封後沒有吃完的話，應保存在乾燥環境，並且先買先吃。
看更多：連譚敦慈都怕！雨天家中2毒素害肝又傷腎 5招防黴救健康
◎ 圖片來源／台北市衛生局提供
◎ 資料來源．諮詢專家／台北市衛生局．林冠蓁科長
更多健康2.0報導
電機系半路潛逃成營養師！台灣之光江欣樺以「TW01」菌株躍上國際生技舞台 831項檢驗嚴格把關
省下打針錢！研究證實「1種味道」能啟動體內GLP-1，餐桌必備2種菜
寒冷天氣如何運動？學會5招讓你暖呼呼又身體健康
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
卓榮泰擬「不副署」法案 學者：看不懂哪招
[NOWnews今日新聞]立法院三讀通過《財政收支劃分法》修正案，行政院認為窒礙難行，移請立法院覆議，並提出行政院版的《財劃法》，但覆議案再度遭立法院否決，政院版《財劃法》也遭藍白封殺，無法審查。民進...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 85
藍白挾人數優勢通過「反年改」法案 綠委嘆：改革八年毀於一旦
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導立法院今（12）日三讀通過「反年改」法案，將停砍公立教職員退休金、停止所得替代率逐年降低，外界擔憂退撫基金提前破產，...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 74
揭召集51綠委原因 賴清德狂轟藍白法案：嚴重影響國安、財政永續
[Newtalk新聞] 總統暨民進黨主席賴清德今（12）日臨時召集黨籍立委至黨中央便當會，他親自說明原因，國民黨團、民眾黨團通過《立法委員職權行使法》後被判違憲，反而反而一不做、二不休，將憲法法庭凍結；此外，也不審總預算，又擋國防特別預算。他批，藍白這段時間以來主導的立法院所通過的種種法案，已經嚴重影響到國家安全、社會安定、國家財政永續，也傷害人民公平的權利，也將使中央政府沒有能力應變各種措施，因此需要召集民進黨團討論如何因應。 賴清德今上午赴台南出席「國網雲端算力中心」啟用典禮，並於會前受訪表示，2024年總統跟立法委員選舉，感謝國人支持，讓他當選總統，府院由民進黨當家，國民黨跟民眾黨贏得立法院多數，國會由藍白當家。 賴清德指出，他自從去年520上任以來，在過去前總統蔡英文執政八年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全、經濟更進步，對人民也提供更好的照顧。他說，去年跟今年，不管是地震、風災，或是非洲豬瘟，行政院長卓榮泰率領的團隊都站在第一線，不眠不休協助地方政府救災或是防疫的各項工作。 他希望，藍白當家的立法院，一方面能夠發揮憲政精神監督行政院，同時也能夠協助行政單位，推動福國新頭殼 ・ 1 天前 ・ 13
消防局長李明峯退群閃辭 台南市長黃偉哲「勉予同意」
台南市消防局局長今（12）傳出閃辭消息，局長李明峯今早突然退出消防局工作群組，消息傳出所有同仁均感錯愕，台南市府證實接獲他請辭，市長黃偉哲勉予同意請辭批准。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
美和平方案籲烏軍撤離頓巴斯 澤倫斯基嗆：不公平｜#鏡新聞
烏克蘭總統澤倫斯基於11日舉行記者會，指出美國總統川普在烏俄和平方案中，提議烏克蘭完全撤出東部頓巴斯，在目前還由烏軍控制的地區成立特別經濟區，規定烏俄雙方都不能占領。讓他高喊，只有烏軍撤兵並不公平。而北約秘書長呂特最新也警告，俄羅斯可能在未來5年內對北約成員國發動攻擊，強調各國應該做好戰爭準備。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 1
爆徐榛蔚「鎖門」拒編光復重建預算 她列時間軸曝內幕：會通靈嗎？
不滿花蓮縣府在明年度總預算中未明確編列災後重建經費，光復災民昨（11）日一早動員超過500人北上花蓮市區，到縣議會與縣政府前陳情抗議，提出5大訴求，要求縣府負起重建責任。不過，縣長徐榛蔚持續神隱，僅副縣長顏新章出面。花蓮縣議員楊華美爆料，有縣府員工透露，就怕光復災民闖入，縣府竟「將所有對外通道鎖住」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
批藍白主導立院嚴重影響國安 賴清德：希望以國家利益為最優先
賴清德指出，在過去蔡英文總統執政8年的基礎之上，致力於推動各項政策，讓國家更安全，經濟更進步，對人民也提供更好的照顧，大家可以看到去年和今年不管是地震、風災還是非洲豬瘟，行政院長卓榮泰率領的團隊都在第一線不眠不休協助地方政府救災，或防疫的各項工作。「非常希...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1
AIT願向立法院說明國防預算 黃國昌：我們還沒有僭越到這地步
總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算，但二度在立法院遭到國民黨、民眾黨聯手封殺。美國在台協會（AIT）處長谷立言也罕見表態，當預算案進入立法院的預算審查階段，他願意回答立委們的問題。對此，民眾黨主席黃國昌今（12）日稱，立委監督的對象是本國的行政官員，「我們還沒有到僭越到監督外國行政官員的地步」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 15
賴總統籲立院速審總預算 避免影響醫界與國家發展
（中央社記者沈佩瑤台北13日電）中央政府總預算牽動國家發展，總統賴清德今天向立法院喊話，預算還未審，勢必影響醫界與國家發展，籲盡快交付委員會審查，通過國家所需預算；逐年增加健保總額盼改善醫療環境。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬出32年前老照片 網驚嘆：女神美到發光
一名網友近日在家中整理照片時，意外發現32年前王祖賢和齊秦到他家作客的合照，驚呼「王祖賢和齊秦來過我家！」許多網友看了直呼羨慕，也大讚王祖賢真的「美到發光」。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前 ・ 32
「台股周一直接摜下去！」阮慕驊解讀美股AI災情：有個狀況比開盤大跌更慘
美國對等關稅海嘯今年4月洗捲全球，台股先後創下史上單日最大漲跌點，上沖下洗讓投資人心情如坐雲霄飛車；12月11日，台股盤中觸及28658點，但終場收在28024點，震盪劇烈。財經專家阮慕驊今（13）日上午在臉書評估，台指期夜盤收跌超過500點，想必台股周一開盤就是直接「摜下去」；他也提及，然而有一種情況可能比「開盤就大跌」還要慘。 人工智慧（AI）泡沫......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 78
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 29
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 2 天前 ・ 83
不副署法案硬槓藍白？沈政男示警「卓榮泰恐被關」 預言賴政府最慘下場
面對藍白聯手推行的法案，民進黨陣營打算透過「閣揆不副署」的方式進行反制、阻擋，精神科醫師沈政男痛批，這完全就是陷害行政院長卓榮泰的餿主意。沈政男解釋，自1997年修憲拿掉立法院的閣揆同意權後，行政院長已經不能不副署，若卓榮泰真的照做，恐在2028藍白實現政黨輪替後被追究法律責任。沈政男透過臉書發文指出，綠營現在打算用所謂閣揆不副署的招數，阻擋藍白為多數的立院......風傳媒 ・ 10 小時前 ・ 121
王義川憂年金破產 他嗆：關台灣國X事
[NOWnews今日新聞]立法院12日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案與《公立學校教職員退撫條例》修正案，退休公務員與退休教師，回溯自2024年起退休年金所得替代率不再調降。民進黨立委王義川怒...今日新聞NOWNEWS ・ 22 小時前 ・ 408
李忠憲揭制度警訊 若按現行政治路徑「台灣恐沒有2028」
[Newtalk新聞] 在藍白陣營人數優勢下，立法院於昨（12）日三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等修正條文，引發部分社會討論，認為相關制度調整恐有倒退風險。近來包含助理費除罪化、年金改革、國防預算等議題接連引發爭議，外界對立法院運作方向與政治後果的討論持續升溫。 成功大學教授李忠憲近日在臉書發文，以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028」為題，指出若台灣持續沿著目前的制度與政治路徑前進，民主體制恐將面臨嚴重挑戰。他直言，當政治決策缺乏優先順序，國防、經濟、制度改革等議題「全部都要、全部都不放」，反而可能使政府運作陷入僵局。 李忠憲以國際案例為借鏡，指出民主制度往往不是一夕之間崩壞，而是在合法程序中被逐步掏空。他舉委內瑞拉、匈牙利與喬治亞為例，說明這些國家皆透過選舉或國會多數取得權力，進而改寫制度、弱化司法與媒體監督，最終形成「有選舉、但民主失靈」的狀態。 針對台灣現況，李忠憲認為，當社會普遍抱持「再等等看」「還有下一次選舉」的心態時，正是制度風險升高的警訊。他指出，民主最大的危險並非來自外在武力威脅，而是內部對制度警訊的忽視，讓關鍵時刻一再被延後。 此外，李忠憲也提到，新頭殼 ・ 17 小時前 ・ 372
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動
陳曉缺席岳父葬禮喝爛醉！陳妍希父親「生前對話」曝真實互動EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 23
趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍
大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 5
破盤價再翻身？ 杜金龍：中鋼、台塑四寶「這原因」可入手
杜金龍在節目《鈔錢部署》中表示，今年盤面雖以AI題材為主，但不少投資人對於已在高位的AI股泡沫化感到擔憂，轉而尋求基期較低的標的。杜金龍觀察，11月大盤雖兩度回檔，卻意外帶動傳產族群的強勢表現，其中塑化漲幅達23%，鋼鐵、陶瓷玻璃亦表現亮眼。杜金龍透露，他本人近期...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 3
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 30