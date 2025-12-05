火鍋新餐廳，秒至香江 「梁香好」港味雞煲鍋推一鍋兩吃！
「梁香好」港味雞煲鍋展現一種老香港的風情
【旅遊經 洪書瑱報導】
港式煲湯一直受食客喜歡，其中以「港式煲湯」為基底，而成立了火鍋名店「梁湯火鍋」，在台灣創立後，在火鍋市場上受到歡迎，再接再厲於日前再正式推出全新姐妹品牌「梁香好」港式雞煲鍋餐廳，乍聽之下，「倆相好」的斜音，讓人印象深刻，而首店選址台北東區，以最地道的香港味，並以熱鬧的團圓氛圍，讓饕客們有「一秒到香江」，店中提供七款靈魂鍋底、新鮮食材、頂級配料，再到店中店式的大排檔風情，在在都呈現港式風情。
一秒到香江！梁湯推出新品牌《梁香好》港式雞煲鍋餐廳
「梁湯」、「梁香好」創辦人Jason
「梁湯火鍋」源於創辦人Jason與香港太太年輕旅居美國時，常以慢火煲湯撫慰思鄉之情，落腳台灣後，夫妻將這份「湯的溫度」分享出來，如今，他們延伸湯文化，打造「梁香好」，以代表家常團圓的雞煲料理，再次傳達「辛苦了，歡迎回來」的情感。創辦人Jason表示：「長年往返台北與香港，兩座城市、兩個家庭，最想念的是每次丈母娘問：「返來想食咩？」（回香港想吃什麼？）我的答案總是一樣：那鍋香辣濃郁、圍爐團聚的雞煲。為了延續那份初衷與感動到台灣，吃遍十幾家香港知名的雞煲鍋餐廳，跟著廚師團隊調製出雞煲鍋的獨家靈魂醬汁，並鑽研正宗港式乾炒工法，並堅持只端上願意給家人吃的食物，最後打造出結合美味與人情味的「梁香好」。
「梁香好」港式雞煲鍋餐廳，從餐廳門口開始，進入餐廳後，也會發現還原了香港街頭「大排擋」，以及特色店中店風情，店內一景一處都是老香港風情，加上濃濃的港式煲湯湯頭與港式裝潢，有了身處香江的錯覺。「梁香好」堅持正宗港式乾炒工法，鍋物設計為「一鍋兩吃」。七大鍋底包括：港式麻辣雞煲、鮮蝦雞煲、雙雞煲、廣島蠔雞煲、紅蟳雞煲（限量）、南非鮑魚花膠雞煲、龍蝦雞煲等。其中龍蝦雞煲及鮑魚花膠鍋更為奢華代表作。
「梁香好」靈魂鍋底、新鮮食材、頂級配料，再到店中店式的大排檔風情，都在在呈現港式風情，不只是一鍋雞煲，更是「歡迎返來一起吃飯」
招牌港式麻辣雞煲
梁香好第二大賣點鴛鴦鍋，清爽椰子雞湯加濃稠港式沙嗲鍋，是清爽與濃郁完美平衡的最佳組合
「港式麻辣雞煲」、「椰子雞湯鍋」：為招牌，前者以港式乾炒麻辣為核心，再用蒜頭、洋葱與辣醬層層爆香；辣度講究「香麻重、辣度穩」，不追求死辣，而是濃厚耐吃，是梁香好的靈魂鍋底，並以香菜作為點綴讓整體層次更加分。後者，以新鮮椰子水與仿土雞慢火熬煮，湯色清澈、入口甘甜、尾韻帶淡雅椰香。 喝起來溫潤不膩，完全不辣，是解膩型的清爽湯底，搭配任何雞煲的濃烈香料都能達到完美平衡。
「雙雞煲」：除了用上招牌鍋底，最大賣點是加入田雞拌炒，嫩肉帶Q彈口感扒上醬汁超入味，一次品嚐仿土雞、田雞，雙雞魅力！除了平價地道的雞煲，還有頂規食材的紅蟳、龍蝦、南非鮑魚與廣島牡蠣入鍋增鮮味。而嗜香料者推薦「沙嗲鍋」，使用港式沙嗲醬、花生與多種香料煸炒後熬製而成，湯頭濃香厚實，屬於「越煮越香、越煮越濃」的重口味鍋底，與雞煲的乾炒香氣特別協調。
避風塘炸蘿蔔糕外酥內軟，搭配避風塘蒜酥更香更重，為店內主打明星商品之一
避風塘炸水果玉米：以蒜酥與辣椒爆香，裹住甜玉米的粒粒香氣。外脆內嫩，是避風塘料理的創意延伸
經典的鹹檸七、凍檸茶，與知名Origin BAR首次聯名開幕限定調酒，打造濃濃港風又超搭香辣雞煲的調酒
另外，推薦店中小菜與飲品，如「避風塘炸蘿蔔糕」、「避風塘炸水果玉米」、「香辣藤椒魚皮」等，而且店中也提供正港飲品，如少見的竹蔗茅根水、茶餐廳代表鹹檸七、凍檸茶等香港經典飲品，另還有「鹹檸正氣水、「微醺凍檸茶」等。
※．梁香好雞煲鍋 餐廳資訊──
地址：台北市復興南路一段107巷2號
營業時間：周二到週日 18:00-00:30，周一店休
電話：02 2711 9339
以上圖片：業者提供
