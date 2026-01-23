火鍋有衛生紙？ 客要求換鍋 電眼揭自導自演

全台有50多間連鎖的平價小火鍋店。（圖／東森新聞）





全台有50多間連鎖的平價小火鍋店，在嘉義市開七年的分店，遇到一組男女來用餐，兩人吃到見底了，跟員工反應說鍋裡有衛生紙，要求換一鍋不同口味的，當下老闆娘太忙碌先換給客人，事後老闆調閱監視器發現，是顧客自導自演，夾了衛生紙又夾高麗菜接連放入鍋內，氣得喊報警提告。

熱騰騰的蕃茄豬肉火鍋，光看就令人食指大動，結果有一對男女到嘉義市一間平價連鎖火鍋店，坐在裡面的男子疑似夾了一坨衛生紙丟進湯頭，接著又夾一片高麗菜，最後用湯匙壓下去，吃到見底了，竟然跟老闆娘這鍋裡有衛生紙，要求換一鍋。

當事平價連鎖小火鍋業者：「鍋裡的食材都快吃完了，就看到他夾衛生紙放在鍋子裡面，然後就叫老闆娘過去說，欸你們這個鍋怎麼會有衛生紙。」

非用餐時間來到店裡可以看到，當時這對男女就坐在角落的位置，上方還有監視器，這對男女把老闆娘跟店員叫來，說火鍋裡有衛生紙，接著又說賠我一鍋，還點名要其他口味，老闆娘跟店員看了後雖然覺得怪，還是換給客人。

結果老闆事後調監視器發現真相，將監視器定格，發現男客人從旁邊夾了衛生紙，接著又再菜盤上夾了高麗菜，最後用湯匙壓下去，店家超傻眼，因為兩人是常客，這次他們兩個點一鍋170元起的鍋物，第二人單點低消120元，兩人花費最少只要290元，還不收服務費。

當事平價連鎖小火鍋業者：「這麼惡劣的話，我覺得還是不能姑息養奸。」

老闆氣炸，說年底快到了什麼客人都有，影片po網，警方也主動來店裡了解。嘉義市第二分局公園派出所所長韋昱廷：「相關行為已涉嫌，觸犯刑法詐欺罪。」

全台至少50多家的平價連鎖小火鍋，業者說他在嘉義市開七年了，對方還是常客，他不忍了已經報警，而這行為已經涉嫌詐欺，最重可處5年以下，拘役或併科罰金。

