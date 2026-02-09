火鍋業迎寒冬！舞古賀集點送千元龍蝦、小蒙牛加購冰送1500元

最近受到寒流影響，全台冷颼颼，不少民眾會選擇吃火鍋來暖身子。然而，南臺灣知名火鍋品牌「舞古賀鍋物專門店」和「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」也宣布推出全年度生日優惠活動，喜歡吃火鍋的民眾注意了！

最近受到寒流影響，全台冷颼颼，不少民眾會選擇吃火鍋來暖身子。（圖／ 舞古賀鍋物專門店提供 ）

舞古賀鍋物專門店

舞古賀鍋物專門店高雄華榮路門市宣布，即日起至4月底，消費者只要符合條件即可獲得多項豪華好禮，其中最高等級獎勵為價值約1600元的頂級海鮮。這項名為「新春集點盛典」的活動，採取數位化會員累積方式進行。饕客僅需加入店家LINE官方帳號並完成Ocard會員綁定，個人消費套餐滿60元即可取得累積資格。每次達標可獲得一張兌換券，可於下次消費時使用。

即日起至4月底，消費者只要符合條件即可獲得多項豪華好禮，其中最高等級獎勵為價值約1600元的頂級海鮮。（圖／ 舞古賀鍋物專門店提供 ）

舞古賀鍋物專門店負責人表示，「這次活動設計四個階段性獎勵，讓常客能獲得越來越豐富的回饋。」獎勵內容依階段遞增：A階段可享單人肉品套餐增量20%，價值約288元；B階段則提升至肉量增加50%，價值約688元；C階段可兌換「蛤蠣蠔多海鮮盤」一份，價值約630元；最高等級D階段則直接送出「貝里斯龍蝦」一隻，市價約一千六百元。

舞古賀鍋物專門店負責人表示，「這次活動設計四個階段性獎勵，讓常客能獲得越來越豐富的回饋。」獎勵內容依階段遞增。（圖／ 舞古賀鍋物專門店提供 ）

為提升用餐體驗，舞古賀全面優化集點流程，消費者透過手機掃描QR Code即可累積點數，無需攜帶實體卡片，避免遺失困擾。此外，店家於農曆春節期間不打烊，並加碼推出「迎春刮好運」活動。自二月十四日至二十二日，單組消費滿三千八百八十八元即可獲得刮刮卡一張，採「張張有獎」設計，讓顧客在開春之際「馬」上中獎。

店家於農曆春節期間不打烊，並加碼推出「迎春刮好運」活動。（圖／ 舞古賀鍋物專門店提供 ）

即日起至4月底推出【新春集點盛典】！加入LINE官方帳號並綁定Ocard會員，消費套餐滿60元即可累積點數，還有四階段豪華好禮等你拿：

A階段：肉品套餐增量20%（價值約288元）

B階段：肉品套餐增量50%（價值約688元）

C階段：蛤蠣蠔多海鮮盤一份（價值約630元）

D階段：貝里斯龍蝦一隻（市價約1600元）

春節期間不打烊！2/14-2/22單組消費滿3888元，再送刮刮卡一張，100%中獎！

小蒙牛頂級麻辣養生鍋

知名火鍋品牌「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」近日宣布推出優惠活動，包括限時加購優惠、團體消費折扣及全年度壽星專屬優惠，為寒冬火鍋季增添消費誘因。

知名火鍋品牌「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」近日宣布推出優惠活動。（圖／小蒙牛提供）

根據小蒙牛最新公布的優惠方案，即日起至2月28日止，顧客於小蒙牛餐飲任一品牌消費用餐，即可超殺加購一箱哈根達斯冰淇淋，同時獲贈一千五百元折價券，讓消費者在享用熱騰騰火鍋後，還能品嚐頂級冰淇淋。

即日起至2月28日止，顧客於小蒙牛餐飲任一品牌消費用餐，即可特價加購一箱哈根達斯冰淇淋，同時獲贈一千五百元折價券，讓消費者在享用熱騰騰火鍋後，還能品嚐頂級冰淇淋。（圖／小蒙牛提供）

為迎接年終尾牙及春酒旺季，小蒙牛同步推出團體消費優惠。即日起至3月31日止，十位（含）以上大人同行消費，可享「滿千折百，滿萬折千」的折扣，為企業團體聚餐提供更具吸引力的選擇。

小蒙牛同步推出團體消費優惠。即日起至3月31日止，十位（含）以上大人同行消費，可享「滿千折百，滿萬折千」的折扣。（圖／小蒙牛提供）

此外，小蒙牛延續2026年全年度生日優惠活動，壽星攜伴4位大人同行消費奢華和牛海陸套餐，可二選一享有半價折扣或獲贈三十公分絨毛牛牛公仔。活動期間自2026年1月1日至12月31日，壽星需於現場出示有效證件，並以國曆生日為認定標準。

小蒙牛延續2026年全年度生日優惠活動，壽星攜伴4位大人同行消費奢華和牛海陸套餐，可二選一享有半價折扣或獲贈三十公分絨毛牛牛公仔。（圖／小蒙牛提供）

小蒙牛一代店與二代店在優惠細節上略有差異，一代店門市規定，顧客需點選「奢華和牛海陸套餐」，壽星可享「平日午奢華套餐」價位之半價；二代店門市則以「平日頂級套餐」價位為基準提供半價優惠。兩者皆有相同規定：若選擇七百九十九元以上餐點，需補足差額。

全年度生日優惠壽星攜伴4位大人同行，點奢華和牛海陸套餐，即享以下任選優惠：1.半價折扣；2. 獲贈30公分絨毛牛牛公仔。

活動期間：2026年1月1日-12月31日

一代店：以「平日午奢華套餐」價位半價

二代店：以「平日頂級套餐」價位半價

記得攜帶有效證件，國曆生日為準！

